"Hãy bình luận chữ BFF xuống bên dưới. Nếu chữ màu xanh thì Facebook của bạn đã được bảo vệ. Nếu chữ màu đen tức Facebook của bạn đã bị ai đó theo dõi hoặc bị hack, hãy đổi mật khẩu ngay". Thông điệp này đang được lan truyền mạnh mẽ trên nhiều fanpage, nhóm hay rất được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Trào lưu bình luận "BFF" để kiểm tra độ an toàn của tài khoản đang lan truyền trên Facebook.

Đúng là khi bình luận "BFF" thì dòng chữ này, thông thường màu đen, có thể đổi màu xanh kèm theo hiệu ứng vỗ tay trên màn hình. Tuy nhiên, nó không phải công cụ mà nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg tạo ra nhằm kiểm tra mức độ an toàn của tài khoản như thông tin lan truyền.

Theo Celebritiesbuzz, thực chất "BFF" là viết tắt của từ "Best Friend Forever" (Mãi mãi là bạn tốt nhất) hoặc cũng có thể lấy các chữ cái đầu của cụm "Best Friend on Facebook" (Bạn tốt nhất trên Facebook). Facebook nhận dạng chữ này để đổi sang màu xanh và thêm hiệu ứng để tạo thành biểu tượng tình bạn.

Lý do có người bình luận hiện chữ màu đen và có người ra chữ màu xanh là vì thuật toán của Facebook không được cập nhật đồng thời. Chính vì điều này mà không ít thành viên mạng xã hội đã tin vào thông tin lan truyền, nghĩ rằng tài khoản của mình bị theo dõi hay bị hack khi chữ "BFF" có màu đen trong khi những người khác là màu xanh.

Không riêng tại Việt Nam mà chiêu lừa còn lan truyền mạnh trên thế giới, thu hút hàng chục nghìn người. "Điểm mấu chốt đây là một trò lừa bịp. Xin vui lòng không chia sẻ hoặc tham gia bình luận", trang Celebritiesbuzz viết.

"Đây có thể là trò giải trí của một vài người nhưng cũng không ngoại trừ đó là chiêu lừa có chủ đích", anh Phan Văn Hội, chuyên viên trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến, cho biết. "Lan truyền trào lưu này có thể giúp các fanpage, tài khoản Facebook thu hút nhiều bình luận, từ đó tăng lượng tương tác nhằm phục vụ cho việc bán hàng hay chạy quảng cáo sau này".

Anh Hội cho rằng sở dĩ chiêu lừa này thu hút nhiều người vì Facebook gần đây vướng vào bê bối làm rò rỉ thông tin của hàng triệu thành viên nên người dùng quan tâm hơn đến tài khoản của mình. "Ở Việt Nam, cũng không phải ai cũng biết 'BFF' là viết tắt của chữ gì nên nó càng được lan truyền nhanh", anh nói.

