MỹLượng tin tặc nhắm tới iPhone cao gấp 192 lần so với điện thoại Huawei.

Trong thống kê của Case24, mỗi tháng có gần 50 nghìn người Mỹ tìm cách hack điện thoại của Apple, con số này cao hơn 16 lần so với hãng đứng thứ hai là Samsung và cao gấp hàng trăm lần so với các hãng Android khác. Người dùng các thương hiệu như Nokia, Sony, LG, Huawei cũng có nguy cơ bị tấn công, nhưng số lượng người tìm cách hack các điện thoại này chỉ dưới 1.000. Từ đó, đơn vị này cho rằng điện thoại của Huawei mới là "an toàn để sở hữu" tại Mỹ.

Lượng người muốn hack iPhone cao gấp hàng trăm lần các hãng khác. Ảnh: Case24

Theo PhoneArena, người dùng điện thoại chạy Android tại Mỹ ít có nguy cơ bị hacker tấn công như người dùng iPhone. Tuy nhiên, điều này không nói lên khả năng bảo mật của các hãng. Thực tế, iPhone là thương hiệu điện thoại phổ biến hàng đầu tại Mỹ, đồng thời được sử dụng bởi nhiều người nổi tiếng, nên số lượng tin tặc muốn hack iPhone cũng nhiều hơn. "Còn Nokia, Sony, LG, Huawei ít bị tấn công bởi chúng ít phổ biến", PhoneArena kết luận.

Các hãng như Apple, Samsung mặc dù đối mặt với nguy cơ bị tấn công cao, họ cũng đang làm tốt vai trò bảo mật của mình, khiến kẻ xấu gần như không thể tìm được cách tấn công smartphone của họ trên Internet.

Điều tra của Case24 dựa trên phân tích dữ liệu tìm kiếm hàng tháng từ Google. Con số càng lớn chứng tỏ lượng người tìm kiếm cách hack điện thoại đó càng cao, dẫn đến nguy cơ bị tấn công nhiều hơn. Ngoài điều tra dựa trên hãng điện thoại, Case24 cũng thống kê nhu cầu tìm cách hack tài khoản mạng xã hội. Kết quả cho thấy tài khoản Instagram có nguy cơ bị tấn công cao nhất với hơn 66 nghìn lượt tìm kiếm cách hack Instagram mỗi tháng tại Mỹ. Trong khi tài khoản Facebook, NetFlix, Amazon chỉ nhận từ 2,7 đến 6 nghìn lượt.

Lưu Quý