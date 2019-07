Ảnh quảng cáo Galaxy Note10+ 5G được nhà mạng Verizon đăng lên website bán hàng nhưng bị gỡ ngay sau đó.

Được phát hiện đầu tiên bởi @evleaks, tài khoản Twitter chuyên đưa ra nhiều dự đoán đúng về smartphone chưa ra mắt, hình ảnh Galaxy Note10+ 5G trên Verizon có một số chi tiết khác biệt so với những tin đồn gần đây.

Hình ảnh Galaxy Note10+ 5G do Verizon đăng tải.

Cụ thể, phiên bản 5G của Galaxy Note10+ có thiết kế vuông vắn, màn hình viền mỏng, camera "nốt ruồi" nằm ở giữa cùng mặt lưng màu gradient xanh nhạt. Máy đi kèm bút S Pen màu xanh da trời đậm.

Tuy nhiên, hình ảnh cũng cho thấy cụm camera sau của Galaxy Note10+ 5G chỉ có 3 ống kính và đèn flash, không có cảm biến ToF (Time of Flight) để đo chiều sâu 3D. Điều này trái ngược với những thông tin rò rỉ trước đó, khi phiên bản "Plus" của Galaxy Note10 được cho là sẽ trang bị cấu hình cao cấp, kèm cụm camera bốn ống kính (có ToF). Riêng bản 5G của Note10 thậm chí còn mạnh hơn, tương tự cách làm với Galaxy S10 5G hồi đầu năm. Trước đó, phiên bản 5G của Galaxy S10 cũng có thông số mạnh hơn so với ba bản còn lại là S10e, S10 và S10+.

Phonearena dự đoán, nhiều khả năng smartphone trên là biến thể của Galaxy Note10+, hỗ trợ 5G nhưng bị cắt giảm một số tính năng, trong đó có camera ToF. Tuy nhiên, trang công nghệ này không loại trừ trường hợp đây chỉ là hình ảnh để gây chú ý, chưa phải thiết kế chính thức.

Tại Mỹ, Verizon là nhà mạng đầu tiên bán sản phẩm 5G của Samsung. Đầu năm nay, hãng triển khai Galaxy S10 5G trước tiên, sau đó là Sprint và T-Mobile.

Cũng theo thông tin từ @evleaks, Galaxy Note10 sẽ có hai phiên bản tiêu chuẩn, là Note10 và Note10+. Note10 sẽ có màn hình AMOLED 6,3 inch, tốc độ quét 60Hz, pin 3.600 mAh, không có khe thẻ nhớ. Note10+ lớn hơn với 6,8 inch, pin 4.300 mAh và có thêm khe cắm thẻ nhớ. Cả hai hỗ trợ sạc nhanh 45W ở chế độ sạc có dây hoặc 15W khi sạc không dây.

Samsung đã xác nhận ra mắt Galaxy Note mới vào ngày 7/8 ở sự kiện Unpacked 2019 tổ chức ở Mỹ, sớm hơn 3 ngày so với lần ra mắt Note9 năm ngoái. Một số nguồn tin cho biết, sản phẩm bán ra tại nhiều thị trường trên thế giới vào 23/8.

Bảo Lâm (theo Phonearena)