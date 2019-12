Phó mặc hoàn toàn việc cài đặt cho kỹ thuật viên, không đổi mật khẩu mặc định khiến nhiều người dùng dễ lộ video riêng tư.

Mật khẩu mặc định của các camera IP giá rẻ phần lớn giống nhau và là các chuỗi ký tự đơn giản.

Không thay đổi mật khẩu mặc định của camera

Với một số dòng camera cao cấp, mỗi máy bán ra thị trường được tạo một mã truy cập bất kỳ không giống nhau để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đa phần camera IP giá khoảng vài trăm nghìn đồng đều sử dụng mật khẩu mặc định đơn giản và dễ nhớ. Mỗi thương hiệu thậm chí chỉ dùng một dãy số, ký tự nhất định như 123456, abcd, admin.... Cổng kết nối (port) - thông số quan trọng khi thiết lập camera cũng hầu hết mặc định với một số dòng máy.

Khi lắp đặt, rất nhiều gia đình ngại không đổi mật khẩu vì sợ khó nhớ, khó cài đặt nên đều dùng luôn tài khoản và mật khẩu mặc định khiến kẻ gian dễ truy cập vào hệ thống camera trong gia đình dù chỉ nắm trong tay một số thông tin rất đơn giản.

Lắp camera trong phòng ngủ, phòng thay đồ

Các chuyên gia đều khẳng định việc lắp đặt camera an ninh trong phòng ngủ, phòng thay đồ hoặc các phòng có tính chất riêng tư là tuyệt đối không nên. Nếu thực sự cần thiết, hãy xoay ra các góc ít nhạy cảm. Camera đặt trong phòng ngủ luôn khiến kẻ gian muốn tìm cách đột nhập lấy dữ liệu video để phát tán cho mục đích xấu, như tống tiền chủ nhà.

Phó mặc hoàn toàn việc lắp đặt cho kỹ thuật viên

Quá trình cài đặt camera có thể không dành cho số đông nhưng thông tin tài khoản, mật khẩu luôn được khuyến cáo người dùng phải tự tay nhập và không chia sẻ cho bất kỳ ai. Một số thợ chuyên lắp camera an ninh chia sẻ họ thường gặp nhiều trường hợp khách hàng là người già hoặc phụ nữ ít am hiểu về công nghệ, phó mặc hoàn toàn cho thợ cả khâu thiết lập tài khoản. Tuy nhiên, trong trường hợp quá khó nhớ, người dùng có thể ghi ra một tờ giấy và cất vào nơi kín đáo. "Trường hợp quên tài khoản dù sao cũng không rắc rối bằng bị lộ tài khoản cho kẻ gian xem được toàn bộ cảnh quay trong nhà", anh Tuyên, một kỹ thuật viên camera an ninh nói.

Lắp camera giá rẻ thiếu tính bảo mật

Giá thành đắt hay rẻ của một mẫu camera an ninh, ngoài chất lượng hình ảnh, còn phụ thuộc khá nhiều vào công nghệ bảo mật dữ liệu. Nhiều dòng camera giá rẻ thậm chí có thể xem trực tiếp khi kẻ gian có thể truy cập vào mạng Wi-Fi của gia đình mà không cần đến tài khoản của camera. Trong khi đó, các model đắt tiền đòi hỏi nhiều lớp bảo mật mới có thể truy cập được ổ cứng dữ liệu.

Thói quen "hớ hênh" khi sử dụng điện thoại

Camera IP đều có ứng dụng riêng để xem video trực tiếp. Với các dòng camera đơn giản, các thông số kết nối có thể dễ dàng xem và ghi nhớ chỉ trong vòng vài giây ở mục cài đặt. Người dùng vì vậy cần bảo mật điện thoại và không tùy tiện cho mượn điện thoại khiến các thông số kết nối camera dễ dàng bị đánh cắp.

Lắp đặt camera bởi các cơ sở không uy tín

Ngay cả khi tự lập tài khoản cho camera, nhiều ngườidùng vẫn có khả năng bị xâm nhập dữ liệu trái phép bởi chính những người đã lắp đặt. "Việc cài backdoor để quay lại kiểm soát thiết bị khi có nhu cầu là việc không quá khó với một số dòng camera. Nếu thợ làm không có tâm, điều này hoàn toàn có thể xảy ra", anh Ngọc, chủ một cửa hàng chuyên lắp đặt camera an ninh chia sẻ. Lời khuyên là người dùng nên chọn các dòng camera có thương hiệu và ở các cửa hàng lớn, uy tín, cũng như giám sát toàn bộ quá trình lắp đặt hoặc nhờ người quen có am hiểu về công nghệ thông tin cùng kiểm tra.

