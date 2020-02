Galaxy S20 Ultra là smartphone đắt nhất trong bộ ba Galaxy S20, nhưng cũng là sản phẩm được người Việt đặt mua nhiều nhất.

Theo ghi nhận tại hệ thống Thế Giới Di Động, đã có hơn 2 nghìn người đặt mua bộ ba Galaxy S20 sau gần hai tuần mở chương trình đặt hàng. Trong số này, 58,5% đặt bản Ultra, 34% đặt bản Plus và chưa đến 10% chọn Galaxy S20 thường.

Tại CellphoneS, lượng khách đặt Galaxy S20 Ultra cũng đạt hơn 50%, cao hơn lượng đặt Galaxy S20+ và gấp năm lần số người đặt Galaxy S20 bản thường, bất chấp giá của bản Ultra cao hơn 8,5 triệu đồng so với S20 bản thường và ít lựa chọn màu sắc hơn.

Theo đại diện một nhà bán lẻ, Galaxy S20 Ultra được ưa chuộng vì có nhiều điểm "trội" hơn hai sản phẩm còn lại, chẳng hạn màn hình lớn 6,9 inch, camera zoom 100x và cụm camera có thiết kế khác biệt. "Người Việt mua máy lúc này thường là 'fan' của hãng, hoặc thích các sản phẩm mới lạ", anh nhận xét.

Infographic: So sánh bộ ba Galaxy S20

Bên cạnh bản Ultra, mẫu Galaxy S20 Plus được đánh giá là "hời trong tầm giá". Tại hệ thống FPTShop, phiên bản Galaxy S20+ được đặt hàng vượt Ultra, với 51% đơn, trong khi bản Galaxy S20 Ultra là 45%.

"Dù giá cao hơn 2,5 triệu so với Galaxy S20, nếu tính thêm quà, Galaxy S20 Plus lại thành rẻ hơn. Tôi không chụp ảnh nhiều nên Galaxy S20 Ultra là không cần thiết", Thanh Sơn, một người đặt Galaxy S20 Plus cho biết.

Theo đại diện FPTShop, mỗi mẫu máy sẽ hướng đến một đối tượng người dùng riêng, ngoài ra, các tỷ lệ trên hoàn toàn có thể thay đổi bởi chương trình đặt hàng còn kéo dài thêm khoảng 10 ngày nữa.

Từ trái qua phải: Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20.

Các phiên bản điện thoại giá cao bán chạy ở Việt Nam không còn quá xa lạ. Hồi tháng 9 năm ngoài, khi Apple ra mắt bộ ba iPhone 11, phiên bản iPhone 11 Pro Max cũng là mẫu máy được quan tâm nhiều nhất.

Bộ ba Galaxy S20 bắt đầu được đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 12/2, ngay sau khi sản phẩm ra mắt trên thế giới. Ba mẫu máy có giá rẻ hơn các sản phẩm ở thị trường nước ngoài, tuy nhiên, thiếu kết nối 5G. Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra có giá lần lượt 21,49, 23,99 và 29,99 triệu đồng, và dự kiến sẽ đến tay người dùng Việt vào ngày 6/3.

Bộ ba Galaxy S20 đọ dáng

Lưu Quý