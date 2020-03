Những mẫu iPhone có "giá rẻ" hoặc màn hình nhỏ, lọt "top" bán chạy nhất thế giới, nhưng lại không được chuộng ở Việt Nam.

Theo số liệu thống kê từ Counterpoint, năm mẫu iPhone bán chạy nhất 2019 lần lượt là iPhone XR, iPhone 11, iPhone 8, iPhone 11 Pro Max và iPhone 7. Kết quả này cũng tương đồng với thống kê từ hai đơn vị độc lập khác là Canalys và Omdia. Tuy nhiên, cả năm mẫu máy này đều không lọt top 5 iPhone bán chạy tại những hệ thống bán lẻ lớn ở Việt Nam.

Tại Thế Giới Di Động trong năm 2019, hai mẫu iPhone bán chạy nhất là iPhone 6s Plus và 7 Plus, tiếp đến là iPhone X, XS Max, iPhone 8 Plus. Trong khi đó, iPhone 11 chỉ xếp thứ bảy, sau 11 Pro Max, còn iPhone XR và iPhone 8 đã ngừng kinh doanh.

Tại FPTShop, những chiếc iPhone đã được giới thiệu 3 đến 4 năm trước như iPhone 7 Plus, iPhone 6s/6s Plus, cùng iPhone X hay XS Max đều xếp thứ hạng cao; trong khi iPhone XR xếp thứ bảy, còn iPhone 11 không lọt top 10 sản phẩm bán chạy của hệ thống.

iPhone 11 và iPhone XR bán chạy nhất thế giới nhưng không được chuộng tại Việt Nam. Ảnh: Lưu Quý

Theo chuyên gia công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, so với thế giới, thị trường iPhone tại Việt Nam có một số khác biệt: iPhone mới thường xuất hiện trên kệ hàng chính hãng chậm hơn và bên cạnh iPhone mới là sự tồn tại của nhiều model cũ. Trong khi thế giới chuộng những mẫu iPhone có màn hình nhỏ hoặc là phiên bản "giá rẻ", người Việt lại chuộng những chiếc iPhone có màn hình lớn hoặc phiên bản cao cấp, bao gồm cả những mẫu máy đã ra mắt từ nhiều năm.

Chẳng hạn, iPhone 7, 8 đều nằm trong top 5 iPhone bán chạy nhất thế giới 2019 nhưng lại bị ngừng bán tại Việt Nam. Bù lại, iPhone 7 Plus và 8 Plus là những sản phẩm ra mắt cùng năm, có cùng vi xử lý, nhưng màn hình lớn hơn và có thêm camera kép, lại được người Việt ưa chuộng.

iPhone XR ra mắt cùng iPhone XS Max và được coi là mẫu máy "giá rẻ" dùng chip Apple A12, tương tự iPhone 11 khi so sánh với iPhone 11 Pro Max. Theo thống kê của các đơn vị nghiên cứu thị trường quốc tế, XR và 11 là hai mẫu iPhone bán chạy nhất năm 2019, nhưng tại Việt Nam, doanh số của hai sản phẩm này luôn đứng sau iPhone XS Max và iPhone 11 Pro Max - những mẫu máy có giá cao hơn.

Ngoài ra, người Việt cũng chuộng các mẫu iPhone "đời sâu". Theo người phụ trách ngành hàng iPhone tại một hệ thống bán lẻ, những mẫu iPhone ra mắt cách đây 4 năm, như iPhone 6s Plus, 7 Plus dù không còn xuất hiện trên website của Apple, nhưng vẫn được Apple sản xuất và phân phối cho các thị trường có nhu cầu, trong đó có Việt Nam. Thực tế trong năm 2019, theo thống kê của một đơn vị nghiên cứu thị trường, các mẫu máy như 6s Plus và 7 Plus, dù đã ra mắt 3 - 4 năm trước, vẫn là các mẫu máy bán chạy nhất tại Việt Nam.

Lưu Quý