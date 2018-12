Pokemon Go được phát hành ngày 6/7, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu và tiếp tục thể hiện sức nóng với người chơi. Tại Mỹ, một trong những thị trường đầu tiên có thể chơi, Pokemon Go thực sự kiến cộng đồng ở đây "phát cuồng", như cách gọi của trang Cnet.

Hàng trăm người cùng hội về một điểm trong Công viên Trung tâm để "săn" một Pokemon hiếm.

Đoạn video được tài khoản Izzy Nobre đăng trên Twitter là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Tại Công viên Trung Tâm (Central Park) ở New York (Mỹ), hàng trăm người đã đổ xô về một điểm khi có một Pokemon hiếm xuất hiện ở đây. Hầu hết trong số đó là người trưởng thành, tay giờ cao chiếc điện thoại và mắt không rời khỏi màn hình.

Sau khi đăng tải, đoạn phim ngắn trên đã nhận được hơn 44 nghìn lượt yêu thích và hơn 38 nghìn lượt chia sẻ lại. Một người chơi bình luận: "Thật không thể tin nổi, Pokemon Go ở khắp mọi nơi".

Tại Mỹ, cảnh sát đã cảnh báo mọi người lưu ý khi chơi, tránh đâm vào gốc cây, các chướng ngại vật hay gây ảnh hưởng khi tham gia giao thông. Cơ quan này còn yêu cầu người dân không gọi số khẩn cấp 911 tìm kiếm Pokemon. Ngoài ra, biển nhắc nhở cũng được đặt trên cao tốc với thông điệp: "Lái xe đi, bắt Pokemon sau".

Biển cảnh báo được đặt trên cao tốc.

Pokemon Go là tựa game do Niantic Labs phát triển, dựa trên trò chơi Pokemon xuất hiện từ năm 1996. Trong game, người chơi phải "săn" các nhân vật, huấn luyện và cho Pokemon chiến đấu. Khác với các phiên bản trước, Pokemon Go áp dụng công nghệ thực tế ảo, vị trí địa lý thực tế nên game thủ có cảm giác gần gũi.

Ban đầu, Pokemon Go phát hành giới hạn tại Australia, New Zealand, Mỹ và sau đó mở rộng ra nhiều quốc gia khác ở châu Âu. Tại Việt Nam, người chơi chưa thể tải và trải nghiệm game này theo cách chính thức, tuy nhiên đã có không ít cộng đồng người chơi tìm cách bẻ khóa để thưởng thức Pokemon Go.

Video người Mỹ phát cuồng vì Pokemon Go:

Người Mỹ phát cuồng vì Pokemon Go

Bảo Anh