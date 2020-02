Không lâu sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ, một số người dùng Windows 7 đã phàn nàn về sự cố không thể tắt hay khởi động lại máy tính.

Windows 7 hiển thị thông báo "Bạn không có quyền tắt máy tính này". Ảnh: ZD Net.

Khi tắt máy tính chạy Windows 7, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Bạn không được quyền tắt máy tính này".

ZD Net ghi nhận, nhiều người dùng Windows 7 đã gặp lỗi này trong gần một tuần qua. Theo một số thành viên trên Reddit, sự cố có thể khắc phục bằng cách tạo một tài khoản quản trị viên khác, đăng nhập vào tài khoản đó rồi thoát ra và trở lại tài khoản mặc định. Sau khi hoàn tất quy trình, máy tính Windows 7 có thể tắt và khởi động lại bình thường.

Công ty bảo mật Quick Heal cho rằng sự cố này xảy ra do sai sót của User Account Control (UAC), trình quản lý tài khoản trên Windows 7. Ở thiết lập mặc định, UAC chỉ cấp quyền cao nhất cho một tài khoản quản trị viên tích hợp sẵn, trong khi hạn chế truy cập của các tài khoản còn lại.

Công ty đề xuất người tự sửa lỗi bằng cách mở hộp thoại Run (tổ hợp phím Windows + R) và gõ "gpedit.msc" để truy cập Local Group Policy Editor. Tại đây, hãy truy cập theo đường dẫn: Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options.

Người dùng tự sửa lỗi bằng cách cấp quyền truy cập cho tất cả tài khoản quản trị viên trên Windows 7. Ảnh: Online Tech Tips.

Ở cửa sổ bên phải, người dùng cần tìm tới dòng "Run all administrators in Admin Approval Mode", chọn Enable và nhấn OK để lưu thay đổi. Sau đó, hãy khởi động lại máy qua lệnh "shutdown –r" trong hộp thoại Run.

Tuy nhiên, những giải pháp trên chỉ mang tính nhất thời. Microsoft hiện chưa công bố nguồn gốc, cũng như phát hành bản vá lỗi không thể tắt máy trên Windows 7. Thực tế, công ty đã ngừng hỗ trợ hệ điều hành 10 năm tuổi này kể từ ngày 14/1 vừa qua. Nói cách khác, người dùng Windows 7 sẽ không được cập nhật các bản vá bảo mật quan trọng.

Trước đó, Microsoft đã khuyến cáo người dùng nâng cấp lên Windows 10 để đề phòng sự cố xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, trong 1,2 tỷ máy tính chạy Windows trên toàn cầu, khoảng 1 tỷ máy dùng Windows 10 và phần còn lại hầu nhu vẫn đang dùng Windows 7.

Việt Anh (theo ZD Net)