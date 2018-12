Đây là kết quả của cuộc khảo sát về thị phần hệ điều hành và trình duyệt được sử dụng trên các thiết bị di động ở Mỹ, do công ty phân tích Mixpanel thực hiện. Theo TechCrunch, cuộc khảo sát này đã tiết lộ xu hướng mới nhất cho thị phần trình duyệt và nền tảng trên thiết bị di động.

Tại nhiều bang ở Mỹ, 3/4 dân số dùng thiết bị di động của Apple.

Cụ thể, iOS dễ dàng đánh bại Android với 65,5% người Mỹ sử dụng, trong khi hệ điều hành di động của Google chiếm gần hết phần còn lại của thị trường với 34,46% thị phần. Một số tiểu bang cho thấy có hơn 75% thiết bị di động chạy iOS.

Ở một số bang, việc sử dụng thiết bị iOS rất cao, khoảng 3/4 dân số như Alaska (77,88% iOS so với 22,12% Android), Connecticut (76,94% so với 23,06%) và Rhode Island (75,50% so với 24,5%). Một số khu vực khác cũng có tỷ lệ gần tương đương như New York (72,57% so với 27,43%) và California (66,72% so với 33,28%).

Với thị phần vượt trội như vậy, Safari là trình duyệt phổ biến nhất cho các thiết bị di động với 58,06% người dùng gắn bó do được cài đặt mặc định trên iOS. Google Chrome chiếm 32,48%, trong khi Facebook đứng thứ ba với 8,82% lưu lượng truy cập di động đi qua trình duyệt được thiết lập bên trong ứng dụng này.

Bảo Nam