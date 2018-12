Theo số liệu vừa được công bố bởi Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) liên quan đến lượng người dùng lựa chọn iPhone để thay thế thiết bị cũ trong vòng 6 tháng trở lại đây, kết thúc vào tháng 3/2018, iPhone X không phải là thiết bị hấp dẫn nhất.

Xu hướng người dùng lựa chọn nền tảng khi chuyển qua smartphone mới. Nguồn: CIRP

Cụ thể, có tới 40% người dùng Android chuyển sang dùng iPhone 8 hoặc iPhone 8 Plus, trong khi với iPhone X chưa đến 10%, thấp hơn cả iPhone SE với 11%. iPhone 7 và iPhone 7 Plus cũng được người dùng Android yêu thích với 25%, tiếp đó là iPhone 6 Plus và iPhone 6s Plus

Ngay cả người dùng iPhone trước đó cũng có xu hướng lựa chọn iPhone 8 và iPhone 8 Plus hơn là iPhone X, với 44% và 21% tương ứng. Có 19% chọn iPhone 7 và iPhone 7 Plus, trong khi chỉ có 5% mua iPhone SE.

Trong quý III/2018, Apple đã bán được khoảng 52,2 triệu iPhone. CIRP ước tính có khoảng 15% đến 20% người mua iPhone trước đó đã dùng điện thoại Android, tương đương khoảng 7,8 triệu đến 10,5 triệu máy.

Với số liệu này, BGR nhận định người dùng Android vẫn trung thành với những thiết bị màn hình lớn nhưng giá cả phải chăng hơn là chạy theo những sản phẩm mới nhất nhưng không mang lại nhiều tính năng như họ mong đợi, dù chuyển qua iPhone.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus bán chạy hơn iPhone X cuối năm ngoái. Nguồn: CIRP

Một số liệu thống kê khác của CIRP hồi đầu năm cũng cho thấy, iPhone X không phải là chiếc iPhone bán chạy nhất của Apple trong dịp nghỉ lễ cuối năm 2017. Doanh số iPhone X chỉ chiếm khoảng 20% trong tổng số iPhone bán ra trong khi bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus chiếm tới 41% doanh số.

Giữa tháng 4/2018, Apple cũng đưa ra một loạt quảng cáo nhằm lôi kéo người dùng Android chuyển qua iPhone, tương tự cách làm trước đây để thu hút người dùng Windows chuyển qua Mac. Bên cạnh đó, hãng có thể sẽ tung ra một mẫu iPhone màn hình LCD 6,1 inch có giá phải chăng hơn để thuyết phục những ai dùng nền tảng khác chuyển qua iPhone vào tháng 9 tới.

Như Phúc