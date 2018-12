Việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) tại mỗi quốc gia cũng phải có sự chuyển đổi để phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực CNTT-TT. Đó là phải dựa trên "công nghệ thông minh" mới có thể đáp ứng được những nhu cầu phát triển của xã hội.

Hội thảo - triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018, được tổ chức vào ngày 30/11 tại Hà Nội, sẽ có chủ đề "An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh".

Trong sự kiện, các diễn giả sẽ báo cáo thực trạng ATTT Việt Nam năm 2018 và các chỉ số đánh giá của VNISA, tham luận của các tập đoàn công nghệ như Amazon Web Servers, Google, Cisco... về các vấn đề liên quan tới bảo vệ thông tin người dùng, bảo đảm ATTT cho IoT, điện toán đám mây dựa trên công nghệ AI phục vụ cho thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Năm nay, sự kiện sẽ có một khu vực mang tính chuyên môn cao là Khu trình diễn Công nghệ An toàn thông tin, dành riêng cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các kỹ sư về ATTT giới thiệu các sản phẩm, các demo công cụ mới nhất về bảo mật, an toàn thông tin với khách mời Hội thảo.

Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Bộ TT&TT) và Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Sự kiện bám sát các vấn đề quan trọng, mang tính thời sự trong lĩnh vực ATTT, CNTT trong nước cũng như trên thế giới.

Trước sự kiện, Cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin 2018 cũng đã được tổ chức trong tháng 11. Đây là lần thứ 10 cuộc thi quốc gia về ATTT cho sinh viên được tổ chức với sự tham dự của 71 đội đến từ 30 trường Đại học, Học viện có khoa CNTT trong cả nước.

Ngôi vị cao nhất thuộc về đội z3r0_n1ght của Đại học FPT; hai giải Nhì thuộc các đội ACT.Warriors (Học viện Kỹ thuật mật mã) và UIT.TKOX_r3b0rn (Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP HCM). Ba giải Ba thuộc về các đội ISITDTU (Đại học Duy Tân), l3K_CLST (Đại học Bách khoa Hà Nội) và PTIT_ONION (Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội).

Châu An