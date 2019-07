Dữ liệu liên quan đến 100 triệu thẻ tín dụng, 140.000 số an sinh xã hội và 80.000 số tài khoản của ngân hàng Capital One đã bị hack.

Khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng tại Capital One từ 2005 đến nay có thể bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Đại diện ngân hàng cho biết hacker đã đánh cắp dữ liệu của hơn 100 triệu người Mỹ và 6 triệu người Canada. Tin tặc cũng có thể lấy được khoảng một triệu số bảo hiểm xã hội.

Hàng triệu người dùng của ngân hàng Capital One bị lấy thông tin.

Dữ liệu bị lấy có thể bao gồm tên, địa chỉ, mã bưu chính, số điện thoại, email và ngày sinh mà người dùng cung cấp cho ngân hàng. Capital One cho biết "không có số tài khoản thẻ tín dụng hay thông tin đăng nhập nào bị xâm phạm" và hơn 99% số an sinh xã hội tại đây vẫn an toàn.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một nhân viên công nghệ 33 tuổi tên Paige A. Thompson với cáo buộc liên quan tới vụ hack. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở và tịch thu các thiết bị kỹ thuật số của Thompson. Theo FBI, hacker này đã đăng chi tiết về vụ tấn công lên mạng từ tháng 4.

Capital One, ngân hàng thương mại lớn thứ bảy của Mỹ, là nạn nhân mới nhất bị hack với quy mô lớn những năm gần đây, theo Guardian. Năm 2017, vụ tấn công vào Equachus, một trong những cơ quan báo cáo tín dụng hàng đầu của Mỹ, đã làm lộ số an sinh xã hội và những thông tin nhạy cảm khác của khoảng một nửa dân số Mỹ.

Equachus đã chấp nhận trả ít nhất 700 triệu USD để giải quyết vụ kiện do vi phạm dữ liệu với chính quyền liên bang, bao gồm khoản trợ cấp lên đến 425 triệu USD cho người dùng.

