Smartphone dự kiến ra mắt tại IFA 2019 của Motorola được trang bị camera bốn ống kính, một trong đó có có khả năng zoom tele 5x.

Motorola One Zoom có ba màu sắc, camera bốn ống kính.

Cùng với ống kính tele, cụm camera trên Motorola One Zoom (có thể có tên khác là Motorola One Pro) còn có một ống kính tiêu chuẩn 48 megapixel tương tự model One Vision ra mắt cách đây ít lâu, một ống góc rộng và cảm biến đo chiều sâu 3D (ToF) tương tự Galaxy Note10+, theo MySmartprice. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ các thông số chi tiết về cụm camera này.

Cũng theo hình ảnh rò rỉ, smartphone mới của Motorola sẽ có thiết kế màn hình tràn viền "giọt nước" với phần viền dày, dùng cổng USB Type C. Mặt sau là cụm camera lồi hình chữ nhật, đi kèm logo Motorola đặc trưng.

Về cấu hình, One Zoom sẽ được trang bị màn hình OLED 6,2 inch, độ phân giải Full HD, chạy chip Snapdragon 675, RAM 4 GB và bộ nhớ 128 GB. Máy có cảm biến vân tay dưới màn hình, chạy Android One 9.0 và có giá khoảng 400 USD.

Dự kiến, One Zoom sẽ được giới thiệu tại IFA 2019, diễn ra ngày 6 - 11/9 tại Berlin (Đức).

Như Phúc (theo Phonearena)