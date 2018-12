Mở hộp iPhone Xs Max đầu tiên tại Việt Nam

Điểm khác biệt so với iPhone X là ở phía dưới đế máy, cụm mic và loa không còn là các lỗ cân xứng do Apple đặt thêm viền ăng-ten. Một thay đổi nữa ở thiết kế của iPhone Xs Max là hỗ trợ tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68, cao hơn so với IP67 trên iPhone X và các mẫu iPhone đời trước. Pin được giới thiệu có thời gian sử dụng lâu hơn iPhone X tới 90 phút và hơn iPhone Xs 60 phút.