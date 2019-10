Máy lọc nước tại vòi có thiết kế đơn giản và thường chỉ hỗ trợ người dùng rửa rau củ quả hoặc nấu ăn, chứ không uống được trực tiếp.

Thời gian gần đây, thị trường thiết bị gia dụng Việt Nam đón nhận khá nhiều dòng máy lọc nước tại vòi. Sản phẩm nhỏ gọn, được gắn trực tiếp vào vòi nước để lọc và khử khuẩn. Nhiều thương hiệu và các cửa hàng quảng cáo có thể loại bỏ 99% clo, cải thiện hương vị nước và các màng siêu lọc sợi rỗng có thể loại bỏ đến 99% vi khuẩn, nhưng thực tế không được như vậy.

Máy lọc nước tại vòi bán tại Việt Nam từ 400 đến hơn 1 triệu đồng, nhưng không được nhiều gia đình sử dụng.

Máy lọc nước tại vòi có thiết kế đơn giản, với 2 thành phần chính: một đầu gắn trực tiếp vào vòi nước và một bộ lọc đính kèm bên cạnh. Bộ lọc tích hợp màng lọc vào trong một lõi lọc duy nhất. Máy dựa vào áp lực nước chảy qua để lọc thay vì sử dụng sử dụng điện.

Anh Nguyên Phúc, quản lý một cửa hàng bán đồ thông minh tại TP HCM, cho biết, lõi lọc của các mẫu máy này là than hoạt tính dạng hạt, có khả năng khử mùi, hấp thụ được clo dư trong nước và cải thiện được hương vị của nước. Giá bán của dòng này vài trăm nghìn đồng.

Ngoài ra, thị trường còn có một loại máy lọc nước tại vòi có thêm màng lọc cao cấp, như màng siêu lọc sợi rỗng. Giá loại này từ một triệu đồng trở lên. Các màng lọc cao cấp hơn sẽ loại được rỉ sét, trầm tích và các chất cặn khác.

Cơ chế lọc trong máy lọc nước tại vòi.

Các tư vấn viên bán loại hàng này thường quảng cáo, nếu đầu vào là nước máy thì đầu ra là nước sạch nhưng vẫn giữ nguyên những khoáng chất có lợi và đạt được tiêu chuẩn uống được. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng cho hay họ vẫn sử dụng nước này để đun sôi mới uống.

Theo anh Phúc, bộ lọc từ các đầu lọc gắn trực tiếp tại vòi không thể đảm bảo nước an toàn để uống. Anh lý giải, với thiết kế nhỏ, cùng các bộ lọc đơn giản, thiết bị này chỉ phù hợp lọc đơn giản với những nguồn nước máy sạch. Ở những nguồn nước đã nhiễm bẩn, đầu lọc tại vòi không thể loại được asen, amoni và các loại vi khuẩn, nấm cũng như ký sinh trùng gây bệnh.

Theo tiến sĩ Nguyễn Bách, bệnh viện Thống Nhất, TP HCM, những đầu lọc nước trang bị than hoạt tính có tính hấp thụ chỉ giúp loại bỏ các chất độc, chất hữu cơ. Để lọc được chất kim loại, chất độc, vi khuẩn, virus, độc tố... cần các hạt nhựa, màng lọc thô và màng lọc RO. Nếu máy lọc được trang bị cả 2 phần xử lý thô và bộ RO, thì lọc được phần lớn các chất độc có kích thước nhỏ hơn 0,0005 µ. Vì vậy, những đầu lọc tại vòi giá vài trăm nghìn đồng với lõi lọc than hoạt tính hay cả loại có thêm màng lọc sợi rỗng không thể đảm bảo nước an toàn để uống trực tiếp.

Ngoài ra, mỗi đầu lọc nước gắn trực tiếp cho thời gian sử dụng từ 3 đến 6 tháng, tùy vào nguồn nước. "Nếu mua một đầu lọc tại vòi có giá trên 1 triệu đồng, chi phí thay lõi lọc là hơn 500 nghìn đồng. Hiệu quả kinh tế không cao so với máy lọc nước truyền thống", một người dùng chia sẻ.

Gia Hưng