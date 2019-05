Em muốn mua dòng máy in laser màu Oki C610N cuốn được giấy dày để in danh thiếp và thiệp cưới.

Chào mọi người.

Em đang dùng máy in phun Epson L220 để in danh thiếp, nhưng bị kén giấy, chỉ in ra được giấy mỏng 180 gsm thôi. Màu sắc thì in trên giấy Thái thơm (180 gsm) bị nhợt nhạt, màu sẫm lại (bị thấm hút). Nên giờ em muốn mua dòng laser màu Oki C610N cuốn được giấy dày (250gsm) để in danh thiếp giấy dày và in thêm thiệp cưới.

Em muốn hỏi là khi in đối với mẫu thiệp có ép kim, đến giai đoạn nung chảy bột mực để mực bám vào giấy thì ánh kim có bị tróc không? Nếu có thì ảnh hưởng gì đến máy in không?

Bác nào từng sử dụng hoặc có kinh nghiệm về C610N tư vấn giúp em với.

Em cảm ơn các bác.

