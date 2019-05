Người dùng cầm máy in di động của Ricoh trong tay và trượt trên bề mặt giấy hay vải để in chữ, ảnh hoặc họa tiết.

Hãng máy in, hình ảnh và điện tử Nhật Bản Ricoh mới phát hành mẫu máy in Handy. Như tên gọi, thiết bị được thiết kế nhỏ gọn để cầm trong tay, trọng lượng 315 gram. Người dùng trượt Handy trên bề mặt cần in như giấy, phong bì, bưu thiếp, quần áo, giày dép và nhiều chất liệu khác.

Máy in bỏ túi thiết kế trượt để in Ricoh Handy hỗ trợ in trên nhiều vật liệu.

Máy in di động của Ricoh sử dụng mực in chống nước và có cơ chế đặc biệt để làm khô mực nhanh. Handy hỗ trợ độ phân giải 600 x 600 dpi, pin cho phép sử dụng liên tục trong hai giờ. Không chỉ in chữ, thiết bị còn hỗ trợ in mã QR, họa tiết hay hình ảnh.

Ricoh Handy điều khiển thông qua một ứng dụng trên smartphone. Người dùng nhập nội dung cần in trên đó, thiết lập các cài đặt. Máy có chế độ in cuộn, phù hợp cho văn bản, mã vạch hay mã QR. Trong khi đó chế độ in trượt sử dụng cho hình ảnh. Hộp mực được thiết kế để dễ dàng thay thế.

Ricoh Handy có ba màu.

Mẫu máy in di động sẽ được Ricoh bán từ 17/4 tại Nhật Bản với ba màu trắng, xám và đỏ. Handy có giá 55.836 yen (khoảng 11,6 triệu đồng) nhưng đang "cháy hàng" và người dùng có thể phải chờ vài tháng mới nhận được sản phẩm.