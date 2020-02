Máy giặt cửa trước giảm giá mạnh sau Tết

Panasonic NA-128VX6LV2 8kg (giảm 3,7 triệu đồng)

Model của Panasonic (Nhật Bản) được bán với giá 13,3 triệu đồng, thấp hơn mức 17 triệu đồng khi ra mắt. NA-128VX6LV2 có thiết kế hiện đại, đi kèm công nghệ ActiveFoam giúp giặt ở chế độ bình thường chỉ trong 49 phút, thấp hơn so với mức một giờ của đa số thiết bị đang có mặt trên thị trường. Bên cạnh đó, sản phẩm của Panasonic cũng có chế độ giặt nhanh 15 phút, giặt nước nóng 60 - 90 độ C để loại bỏ vi khuẩn, công nghệ Inverter tiết kiệm điện... Tuy vậy, so với các sản phẩm ngang tầm, không gian lồng giặt của máy thấp hơn, chứa 8kg áo quần.