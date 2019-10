Smartphone cao cấp sắp ra mắt của Huawei có giá bằng Mate 20 Pro năm ngoái, nhưng rẻ hơn một triệu đồng so với P30 Pro.

Trong email gửi đến khách hàng, Huawei thông báo sẽ bán Mate 30 Pro chính hãng tại Việt Nam với giá 21.990.000 đồng. Sản phẩm sẽ đến tay người dùng vào ngày 16/11 tới. Trong khi đó, phiên bản Mate 30 vẫn chưa có thông tin.

Với mức giá này, Mate 30 Pro thấp hơn một triệu đồng so với Galaxy Note10, thấp hơn 5 triệu đồng so với Galaxy Note10+, nhưng cao hơn một triệu đồng so với phiên bản Zoom 10x của Oppo Reno.

Mate 30 Pro sở hữu nhiều thông số kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng không được cài sẵn ứng dụng Google.

Mẫu điện thoại cao cấp của Huawei được đánh giá cao nhờ cụm camera tròn phía sau, trong đó chứa 4 camera với độ phân giải lớn nhất 40 megapixel, có khả năng chụp ảnh góc siêu rộng, ảnh tele zoom tối đa 30x, "xóa phông" nhờ cảm biến ToF ở cả camera trước và sau. Hãng cũng trang bị cho máy vi xử lý Kirin 990, đi cùng RAM 8GB, bộ nhớ trong 128/256GB.

Màn hình của Mate 30 Pro là OLED kích thước 6,53 inch, được thiết kế dạng "thác nước" cong tràn 88 độ xong hai bên, đồng thời có chứa cảm biến vân tay và công nghệ phát âm thanh tích hợp. Nhờ đó, loa thoại và nút tăng giảm âm lượng của máy cũng đã được loại bỏ để tối giản.

Mate 30 Pro chạy EMUI 10 trên nền tảng Android 10. Tuy nhiên, sản phẩm lại không có sẵn các ứng dụng của Google như Play Store, Gmail, YouTube, Drive,...

Ảnh thực tế Huawei Mate 30 Pro sau khi được cài ứng dụng Google

Lưu Quý