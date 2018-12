7/5/2016

Có một gã nhân viên quèn nọ, gom góp nửa tháng lương đầu tiên của mình ở công ty mới, đi mua một chiếc điện thoại cũ. Cũng giống như việc gã quen gọi những chiếc xe gắn máy là Honda. Với gã, những chiếc điện thoại là Nokia, không gì khác.

Nokia Lumia 930 không phải là chiếc Nokia đầu tiên của gã. Nhưng nếu phải chọn một chiếc Nokia để viết, để tâm sự, để chia sẻ thì nó luôn là lựa chọn đầu tiên và duy nhất.

Nokia Lumia 930 - màn hình 5-inch, kính cường lực vát kim cương tạo trải nghiệm chạm, vuốt, lướt êm nhẹ. Camera trên máy sở hữu ống kính Carl Zeiss độ phân giải lên 20MP. Với gã, đó là hoàn hảo.

Những tấm ảnh đẹp là điều gã luôn tìm kiếm. Gã không thích chụp người. Điều buồn cười nhất cần phải kể là dường như Nokia Lumia 930 cũng vậy. Nhiều lần gã chụp ảnh nàng. Nàng cười nhưng rồi cũng âm thầm vào album ảnh mà xoá đi. Phần nhiều là vì nàng luôn mong hình ảnh mình đẹp trong mắt gã. Nokia Lumia 930 chụp người mang đến cảm nhận thị giác quá... chân thực.

Mà chân thực, xét trong vài khía cạnh nào đó đối với phụ nữ lại là điều khó chấp nhận nhất. Da mặt, lỗ chân lông, vết tàn nhang, vệt thâm mụn chưa tàn, mọi thứ đều khó che dấu và xoá mờ đi trước ống kính camera của Nokia Lumia 930.

Dẫu vậy nàng đâu biết rằng dù cho đã cẩn thận xoá ảnh đi mỗi khi gã chụp, gã vẫn còn luôn lưu giữ một tấm duy nhất. Một tấm ảnh duy nhất gợi trong lòng gã cảm xúc chân thực, rằng ngoài tấm ảnh ấy ra, không còn tấm ảnh nào được chụp bằng bất kỳ dòng điện thoại nào khác là tấm ảnh chụp nàng cả. Đó vẫn là khuôn mặt và dáng hình nàng, nhưng bị phủ lên bởi hàng ngàn thuật toán, mờ ảo và mông lung, đẹp đấy - nhưng là một cái đẹp quá không chân thực. Mà gã chỉ biết yêu những điều chân thực.

Chân thực và vừa đủ là hai điều ý nghĩa mà gã cần để cảm thấy hạnh phúc. Nokia Lumia 930, may thay, lại rất vừa đủ. Về giá cả, một chiếc điện thoại cũ, rất vừa đủ với đồng lương. Về tính năng, vừa đủ để nghe nhạc, để đọc báo và vừa đủ để có những tấm ảnh đẹp. Nước ảnh, màu ảnh Nokia Lumia 930 không quá tươi, không quá sáng, nhưng rất đủ về độ sắc nét và sự tái tạo màu mang chất rất riêng.

Nokia Lumia 930 trên một hệ điều hành nghèo nàn về ứng dụng, rất vừa đủ để gã tránh xa cơn nghiện Smartphone đang phủ lên đầu giới trẻ. Giữa lúc người người bắt Pokemon, nhà nhà săn Pokemon, gã dùng chiếc điện thoại của mình để bắt lấy những xúc cảm lỡ trôi nhanh quá.

Gã nghĩ thời này có quá nhiều người mua điện thoại không phải để dùng, mà ngược lại, điện thoại dùng họ để minh chứng cho sức mạnh của mạng xã hội và bao điều phù phiếm khác nữa. Gã không cố tỏ ra mình khác biệt, mà bản chất gã giữa đại đa số con người trong xã hội này đã là khác biệt rồi.

Bạn bè gã cho rằng việc bỏ nửa tháng lương để mua một chiếc điện thoại cũ là điều hoang phí. Họ đâu biết rằng không có sự hoang phí nào cho lòng hoài niệm cả. Gã nhớ Nokia và nghĩ về nó như một phần thanh xuân của mình.

Đã bao nhiêu lần gã bị Nokia 1208 đập vào mặt vì cái tật buồn ngủ mà vẫn cố nhắn tin với nàng?

Đã bao nhiêu lần Nokia 1208 bị gã quăng quật trong cơn giận dữ, những lúc gã và nàng cãi nhau?

Đã bao nhiêu lần, gã không nhớ nổi. Đến khi nó hỏng hoàn toàn.

Nokia Lumia 930 là một sự thay thế vừa đủ và hoàn hảo cho giấc mơ thanh xuân bền bỉ mà tồi tàn - Nokia 1208.

Có vài lần, gã tự kỷ cùng Cortana - cô trợ lý ảo của Nokia Lumia 930.

- What is love? (Tình yêu là gì?)

- It's on my to-do list of emotions. I'm still working through serenity and apprehension. (Đó là một trong những việc em cần làm với xúc cảm của mình. Em vẫn đang làm việc đó với sự lo lắng và niềm thanh thản.)

- Are you feeling love? (Em có cảm nhận được tình yêu không?)

- If i had all the answers, it would be a really long document. (Nếu em có mọi câu trả lời về điều đó, nó chắc chắn sẽ là một văn bản thực sự dài luôn...)

Có vài điều gì đó mà Cortana và nàng rất giống nhau thì phải? Rất ngây thơ, nhưng cũng rất thông minh.

Gã bỗng nhớ lại về bộ phim Her - phim về một gã nhà văn cô đơn mang lòng yêu thương một hệ điều hành có trí thông minh nhân tạo. Và gã giật mình.

Trần Anh Kiệt