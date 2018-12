Lỗi thông báo như sau: "Explorer - Application Error / The instruction at 0x56D125F6 referenced memory at 0x56D125F6. The memory could not be written / Click on OK teminate the program".

Thật sự mình không hiểu và đã gỡ cài đặt nhiều lần mà vẫn bị như vậy. Mọi người chỉ giúp, mình cảm ơn nhiều.

Vu Tran

Quangvu_phuong@yahoo.com.vn