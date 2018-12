Hai smartphone của Microsoft được giảm đến 4,09 triệu đồng mỗi model. Trong đó Lumia 950XL giảm chỉ còn 9,9 triệu đồng và Lumia 950 là 7,9 triệu đồng.

Lumia 950 có màn hình 5,2 inch còn Lumia 950 XL là 5,7 inch, đều có độ phân giải 1.440 x 2.560 pixel. Sản phẩm tập trung vào camera công nghệ PureView 20 megapixel, quay video 4K cùng chống rung quang học thế hệ thứ năm với 3 đèn flash LED trợ sáng. Camera trước của máy có độ phân giải 5 megapixel kết hợp cùng ống kính góc rộng và hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt qua hồng ngoại để mở khóa. Lumia 950 được trang bị chip xử lý Snapdragon 808 còn 950 XL là Snapdragon 810, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ microSD. Cả hai đều dùng pin tháo rời, trong đó, pin của Lumia 950 có dung lượng 3.000 mAh còn 950XL là 3.300 mAh.

Nhờ chạy hệ điều hành Windows 10 Mobile mới, hai điện thoại của Microsoft có thể biến thành máy tính bảng để làm việc khi kết nối với chuột, bàn phím cũng như màn hình ngoài. Các máy sẽ sử dụng giao diện có menu Start và môi trường desktop giống trên laptop.

Trong khi đó, Huawei điều chỉnh giá bộ đôi smartphone tầm trung là G7 Plus giảm 2,3 triệu đồng xuống còn 6,69 triệu đồng và GR5 giảm 600.000 đồng xuống còn 4,59 triệu đồng.

G7 Plus sử dụng màn hình cảm ứng IPS 5,5 inch độ phân giải Full HD. Cấu hình máy thuộc loại khá với chip xử lý Snapdragon 615, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy hỗ trợ 2 sim trong đó khay cắm sim 2 cũng là khay cắm thẻ nhớ nên người dùng chỉ có thể sử dụng một trong hai tính năng này. Máy chạy Android 5.1, pin dung lượng 3.000 mAh. Huawei trang bị mạnh về camera trên model tầm trung này với camera trước 5 megapixel còn camera sau là 13 megapixel có hỗ trợ chống rung quang học.

GR5 thuộc dòng G series của Huawei với đặc điểm là tích hợp tất cả công nghệ mới nhưng giá tầm trung. Máy có màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD, chạy Android 5.1 và được trang bị pin 3.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh. Camera sau độ phân giải 13 megapixel với khẩu độ f/2.0 còn camera trước là 5 megapixel có nhiều chế độ hỗ trợ chụp tự sướng. GR5 dùng chip Snapdragon 616, RAM 2 GB cùng bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy hỗ trợ 2 sim và cảm biến vân tay thế hệ 2.0 có khả năng nhận diện vân tay ngay cả khi tay dính nước.

Oppo F1, smartphone chuyên selfie của Oppo, tiếp tục giảm 500.000 đồng từ mức 6 triệu đồng. Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên bán điện thoại tầm trung này của Oppo. Sản phẩm có thiết kế khung kim loại cùng mặt kính cong 2,5D khá giống với Oppo R7. Màn hình có kích thước 5 inch, độ phân giải Full HD. Máy chạy Color OS 2.1 mới nhất. Phần cứng F1 gồm chip xử lý 8 nhân Snapdragon 616, RAM 3 GB cùng bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Oppo tập trung vào camera trước của F1 khi trang bị máy ảnh 8 chấm với nhiều chế độ chụp selfie còn camera sau là 13 megapixel. Pin có dung lượng 2.500 mAh và không tích hợp công nghệ sạc nhanh.

Samsung giảm giá hai model tầm trung Galaxy A7 2016 và J3 2016 với mức lần lượt là 700.000 đồng và 300.000 đồng xuống còn 9,99 triệu đồng và 3,39 triệu đồng. Galaxy A7 2016 thừa hưởng thiết kế từ Galaxy S6 với khung kim loại cùng hai mặt kính cong 2,5D, màn hình SuperAMOLED kích thước 5,7 inch với độ phân giải Full HD. Sản phẩm chạy Android 5.1 và tích hợp bảo mật vân tay vào phím Home. Phần cứng của Galaxy A7 2016 mạnh hơn so với thế hệ trước khi được trang bị chip xử lý 8 nhân tốc độ 1,6 GHz, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy có camera sau 13 megapixel chống rung quang học còn camera trước là 5 megapixel. Pin của Galaxy A7 có dung lượng 3.300 mAh và hỗ trợ sạc nhanh.

Còn Galaxy J3 2016 sử dụng màn hình SuperAMOLED 5 icnh độ phân giải HD. Máy tập trung vào tính năng selfie với camera trước 5 megapixel có thể chụp hình bằng cử chỉ còn camera sau là 8 megapixel. Cấu hình của Galaxy J3 khá tốt khi được trang bị xử lý của CPU 4 nhân Cortex-A7 1,2 GHz, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ lên đến 128 GB.

Biểu đồ so sánh mức giảm của các mẫu điện thoại tiêu biểu trong tháng 5. Bấm vào để xem hình lớn

Cuối cùng là HTC giảm giá hai model thuộc dòng One là M9s và E9 Dual. M9s được giảm 1 triệu đồng xuống còn 7,99 triệu đồng còn E9 Dual giảm 210.000 đồng xuống còn 5,69 triệu đồng.

One M9S là phiên bản rút gọn của One M9, không có thay đổi thiết kế mà chủ yếu nằm ở cấu hình. Camera 20 "chấm" trên One M9 được rút còn 13 megapixel trên M9s. Dù vậy, máy được đánh giá có chất lượng chụp ảnh tốt hơn. Ống kính đạt tiêu cự 27,8 mm với khẩu độ f/2.0 và dùng mặt kính bảo vệ bằng sapphire. Camera trước giữ độ phân giải 4 megapixel với cảm biến Ultrapixel. Thay vì sử dụng Snapdragon 810, HTC chuyển sang Helio X10 của Mediatek, RAM từ 3 GB xuống 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB kèm khe cắm thẻ nhớ, pin giữ nguyên 2.840 mAh

One E9 Dual có dáng nguyên khối đẹp và bắt mắt, sở hữu màn hình Full HD 5,5 inch với hàng loạt tính năng trên dòng smartphone One cao cấp như hệ thống loa kép BoomSound với Dolby Audio 5.1, camera selfie công nghệ UltraPixel, cũng như chạy Android Lollipop với giao diện Sense 7 giống One M9. Camera chính độ phân giải dừng ở mức 13 megapixel. Khác với One E8 và Butterfly 2, One E9 dùng vi xử lý Helio tới từ MediaTek với 8 nhân tốc độ 2.0 GHz. Máy có RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ và viên pin 2.800 mAh.

Huy Đức