Loạt smartphone Android giá 2 triệu đồng ở Việt Nam

Xiaomi Redmi Go

Đây là smartphone có giá thấp nhất của Xiaomi và có tới 2 phiên bản khác nhau. Model bộ nhớ 16 GB có giá 1,99 triệu đồng còn bản 8 GB giá rẻ hơn 500.000 đồng. Redmi Go được trang bị vi xử lý khá tốt so với giá, Snapdragon 425. Tuy nhiên, dung lượng RAM lại chỉ có 1 GB. Máy có màn hình 5 inch độ phân giải HD và dùng hệ điều hành Android 8 Oreo bản rút gọn, Go Edition.