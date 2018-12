Theo đại diện Fujifilm, GFX 50R không phải sản phẩm phục vụ cho đám đông. Chiếc máy ảnh với mức giá trăm triệu đồng này dành cho những nhiếp ảnh gia lâu năm, khắt khe để có được những bức ảnh với chất lượng ảnh hoàn hảo.

Thiết bị được xem là "gã khổng lồ" trong hình dáng Rangefinder, bề ngoài khá giống với dòng X-Pro của hãng. Chiếc máy nằm gọn vừa tay và cho cảm giác vừa đủ đầm tay, tạo sự chắc chắn trong trải nghiệm sử dụng. Máy chỉ dày chỉ dày 66,4mm, mỏng hơn 25mm và nhẹ hơn khoảng 145g so với GFX 50S. Trọng lượng của GFX 50R khoảng 775g đã bao gồm EVF, pin và thẻ nhớ.

GFX 50R cho cảm giác cầm đầm tay, chắc chắn nhờ chất liệu cao cấp.

Chiếc máy GFX 50R có thân máy là hợp kim magie với 64 điểm kháng bụi và chống chịu thời tiết ở nhiệt độ thấp đến -10℃. Sự bền bỉ của máy đáp ứng được nhu cầu của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay chụp ngoại cảnh trong nước và công tác nước ngoài. Phần thân trên của máy được trang bị hai vòng xoay tốc độ và bù trừ sáng bằng nhôm nguyên khối sang trọng kết cùng các nút gán chức năng, giúp nhiếp ảnh gia hoàn toàn làm chủ chiếc máy ảnh trong lúc tác nghiệp.

Được truyền cảm hứng từ những chiếc máy ảnh medium format danh tiếng như GA645 và GF670, Fujifilm GFX 50R sử dụng cảm biến medium format CMOS 51.4 megapixel có kích thước 43,8mm x 32,9mm lớn hơn nhiều so với kích thước 36mm x 24mm của dòng full frame. Nhờ vậy, diện tích nhận ánh sáng GFX 50R lên đến 1,7 lần. Chất lượng ảnh cũng sẽ trở nên cải tiến do máy sao chép chính xác chi tiết, kết cấu của chủ thể, cảm giác ba chiều và thậm chí bầu không khí của mỗi bối cảnh.

7 ống kính Fujinon GF cho dòng máy ảnh Medium Format không gương lật GFX.

Tiếp nối điểm mạnh với bộ xử lý hình ảnh X-Processor Pro từ người tiền nhiệm GFX 50S, tân binh GFX 50R trang bị bộ xử lý ảnh tương tự. GFX 50R còn sở hữu những ưu điểm với những giả lập màu như Velvia, Provia and Acros dựa trên kinh nghiệm 80 năm sản xuất màu phim của Fujifilm, giúp nâng cao khả năng tái tạo màu sắc như máy phim với chất lượng medium format.

Theo đó, hạn chế ống kính nay không còn là nỗi niềm trắc trở của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi Fujifilm đầu tư cho dòng máy ảnh medium format không gương lật GFX tới 7 ống kính Fujinon GF với tiêu cự bao phủ từ 23mm (tương đương 18mm trên khổ 35mm) đến 250mm (tương đương 198mm trên khổ 35mm).

Kiểu dáng rangefinder và màn hình cảm ứng lật linh hoạt.

Fujifilm còn thỏa mãn được nhu cầu công việc thường nhật của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiêp với chức năng Tethered shooting. Dòng sản phẩm GFX hỗ trợ các phần mềm "HS-V5 for Windows" và "Tether Shooting Plug-in PRO for Adobe Photoshop", "Capture One Pro".

GFX 50R cũng là sản phẩm đầu tiên trong dòng GFX có khả năng kết nối Bluetooth. Ngoài ra, chụp và chuyển ảnh cũng dễ dàng hơn thông qua việc ứng dụng FUJIFILM Camera Remote. Kiểu dáng rangefinder và màn hình LCD cảm ứng lật linh hoạt cũng hỗ trợ tối đa cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong việc chụp ảnh trong nhiều điều kiện mà không gây khó khăn trong khi ngắm.

Bảo An