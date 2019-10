Loa, DAC tự chế so tài

Các thành viên ban giám khảo đang thẩm âm mẫu loa được mang đến dự thi, với những bản thu âm đặc biệt được lựa chọn để dễ đánh giá, như Cô đơn do Quỳnh Lan thể hiện, L'estate (Summer) và Perhaps, perhaps, perhaps. Đây là cuộc thi mới, nên ngoài việc có giám khảo là người chơi lâu năm có kinh nghiệm, những người có thiết bị mang đến và khán giả cũng có thể tham gia chấm điểm.