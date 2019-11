Loa Bluetooth thiết kế cổ điển

Loa có kích thước 127 x 152 x 67 mm và trọng lượng 0,9 kg, tương đồng với JBL Horizon (0,89 kg), khá nhẹ nếu so sánh với các sản phẩm ngang tầm như Sony SRS-XB32 (1,4 kg) nhưng nặng hơn (0,8 gram). Tuy vậy, do thiết kế vuông và không có quai xách, việc cầm nắm thiết bị bằng một tay có thể gây khó khăn, nhất là ai có tay nhỏ. Khác với mặt trước, mặt sau máy có thêm dải kim loại vân xước hiện đại, đi kèm AUX (cổng dùng để kết nối nguồn âm thanh ngoại vi). Máy chỉ dùng cổng sạc microUSB thay vì USB Type C hiện đại hơn.