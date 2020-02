Trung QuốcNgười dân ở thành phố Hàng Châu bắt đầu phải xuất trình mã QR khi qua các trạm kiểm dịch.

Trước sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp Covid-19, chính phủ Trung Quốc và các công ty công nghệ đang tìm nhiều giải pháp khác nhau để ngăn chặn sự lây lan. Tuần trước, hai hãng Alibaba và Tencent phát triển hệ thống kiểm soát các ca nghi nhiễm qua mã phản hồi nhanh hay QR.

Người Trung Quốc phải xuất trình mã QR khi qua các trạm kiểm dịch. Ảnh: Aljazeera.

Hệ thống kiểm dịch qua mã QR của Alibaba được thí điểm tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Ban đầu, người dùng Alipay, dịch vụ thanh toán điện tử của Alibaba, phải khai báo mã nhân dạng (ID) và trả lời các câu hỏi liên quan đến triệu chứng của dịch viêm phổi Covid-19 như sốt, ho khan và khó thở.

Sau quá trình xử lý, hệ thống cung cấp mã QR với màu sắc khác nhau dựa trên tình trạng sức khỏe của từng người. Mã màu đỏ là trường hợp nghiêm trọng, phải tự cách ly 14 ngày và thường xuyên báo cập nhật vị trí. Người nhận mã màu vàng cần tự cách ly trong 7 ngày, trong khi mã xanh lá cây được xác nhận an toàn.

Reuters dẫn lời hai người dân Hàng Châu cho biết họ được yêu cầu quét mã QR trước khi vào chung cư. Một phụ nữ khác nói cô buộc phải xuất trình mã QR trước khi vào siêu thị.

Trong khi đó, Tencent cũng triển khai thử nghiệm hệ thống QR tương tự tại phía nam Thâm Quyến và sẽ sớm có mặt trên khắp tỉnh Quảng Đông. Giới truyền thông Trung Quốc kỳ vọng, các hệ thống của Alibaba và Tencent sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác kiểm dịch tại các điểm công cộng như nhà ga, đường cao tốc hay khu dân cư.

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi mua sắm tại một trung tâm thương mại Bắc Kinh ngày 17/2. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Baidu, công ty dịch vụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, cũng hợp tác cùng Megvii để phát triển hệ thống kiểm dịch tại nhà ga ở thành phố Bắc Kinh. Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và hồng ngoại, hệ thống tự động chụp ảnh người đi qua trong khoảng cách 5 mét. Nếu ai có thân nhiệt trên 37,3 độ C, hệ thống sẽ hiện cảnh báo. Theo Baidu, hệ thống có thể kiểm tra hơn 200 người mỗi phút với sai số khoảng 0,3 độ C, nhanh hơn nhiều so với máy quét thân nhiệt ở sân bay.

Bên cạnh đo nhiệt độ, các công ty công nghệ Trung Quốc cũng thử nghiệm một loạt dịch vụ hỗ trợ như dùng drone để phát thiết bị y tế hay vẽ bản đồ đường đi của virus từ Vũ Hán... Ở Quảng Châu, robot còn được triển khai ở các trung tâm mua sắm để nhắc nhở những người không đeo khẩu trang. Ngoài ra, chính quyền các thành phố yêu cầu người dân khai báo lộ trình di chuyển và chia sẻ thông tin vị trí.

Việt Anh (theo Reuters)