iXpand là đồ chơi cần thiết dành cho người dùng iPhone hay iPad.

iXpand có thiết kế hai cổng kết nối USB và Lightning. Do sử dụng Lightning dành cho các thiết bị chạy iOS và phải dùng chip của Apple để có chứng nhận MFi (Made For iOS), iXpand có kích thước lớn hơn so với các model dành cho thiết bị Android, nhưng vẫn nhỏ gọn so với các mẫu USB hiện nay. Với thiết kế dạng kẹp dạng cao su, khi gắn vào iPhone, iXpand ôm sát vào mặt sau nên người dùng vẫn có thể cầm và sử dụng điện thoại dễ dàng. Đối với iPad có kích thước lớn, thiết bị không gây cản trở gì khi sử dụng ngay cả khi máy có case bảo vệ. Sản phẩm có 4 mức dung lượng bộ nhớ là 16 GB, 32 GB, 64 GB và128 GB.

Tính năng

Do bảo mật của Apple nên người dùng cần cài ứng dụng riêng để truy cập vào hệ thống.

Bên cạnh tính năng là một USB bình thường, iXpand còn là bộ nhớ mở rộng cho các thiết bị chạy iOS cũng như hỗ trợ nhiều tính năng hay. Theo nhà sản xuất, do vấn đề bảo mật và để có khả năng truy cập vào bộ nhớ máy, các thiết bị chạy iOS đòi hỏi phải cài ứng dụng iXpand Drive trên App Store.

Tính năng đầu tiên là sao lưu dữ liệu. Với người mới sử dụng iPhone hay iPad và không giỏi về công nghệ, việc dùng iTunes để sao lưu dữ liệu là khá phức tạp, còn với những người thích chụp hình thì iCloud hay bộ nhớ máy với dung lượng thấp sẽ gây khó khăn. Khi đó, iXpand sẽ là giải pháp phù hợp.

Tính năng sao lưu hình ảnh giữa iXpand và các máy iOS đơn giản và dễ sử dụng.

Khi kết nối iXpand với iPhone hay iPad, thiết bị sẽ tự động hỏi về việc truy cập vào ứng dụng quản lý iXpand. Người dùng dễ dàng sao lưu tất cả hình ảnh cũng như danh bạ từ iPhone của mình vào trong USB. Họ có thể sao lưu hình ảnh cũng như danh ba từ iPhone sang với các tuỳ chọn lưu tất cả tự động hay lưu chọn lọc và ngược lại. iXpand cũng giúp chia sẽ hình ảnh hay phục hồi dữ liệu đơn giản và dễ dàng hơn.

Khả năng sao lưu hình ảnh từ mạng xã hội đơn giản và ấn tượng.

Bên cạnh đó, sản phẩm cho phép người dùng dễ dàng sao lưu hình ảnh từ mạng xã hội như Facebook, Instagram hay Picasa. Ứng dụng của Sandisk hỗ trợ người dùng đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội và tự động lưu các hình ảnh đã chụp đơn giản chỉ bằng một lần chạm.

Ứng dụng iXpand Drive còn cho phép truy cập vào camera trên iPhone hay iPad để chụp hình. Hình ảnh chụp được sẽ được lưu trực tiếp trên USB thay vì bộ nhớ máy, giúp người dùng có thể chụp hình tiếp khi bộ nhớ máy bị đầy mà chưa có thời gian để lọc hình.

iXpand còn hỗ trợ chơi nhạc hay phim chất lượng cao trực tiếp mà không cần chuyển đổi định dạng.

Với các thiết bị iOS vốn hỗ trợ ít các định dạng âm nhạc hay phim, khi sử dụng iXpand cùng ứng dụng đi kèm, người dùng có thể nghe nhạc MP3, Flac hay xem phim 4K cũng như phần lớn các định dạng video khác dễ dàng mà không cần chuyển sang định dạng file mà Apple hỗ trợ.

Các dữ liệu lưu trên iXpand đều được mã hoá để bảo vệ thông tin người dùng.

Tất cả các dữ liệu được sao lưu từ iPhone hay iPad đều được mã hoá. Để mở được trên PC, người sử dụng cần cài ứng dụng riêng của Sandisk và sử dụng mật khẩu để mở các tập tin này, còn với các thiết bị chạy iOS thì iXpand hỗ trợ mở khoá tập tin bằng cảm biến vân tay và cả mật khẩu. Điểm hạn chế của sản phẩm là giá thành cao (1,2-3,5 triệu đồng) so với các thiết bị lưu trữ dành cho máy chạy Android. Bù lại, giải pháp này hỗ trợ nhiều tính năng hơn cũng như khả năng bảo mật cao hơn, đồng thời đơn giản và dễ sử dụng kể cả với những người không rành về công nghệ.

Đánh giá iXpand Flash Drive

Huy Đức