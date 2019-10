Apple vừa phát hành macOS 10.15 Catalina hôm nay (8/10) với thay đổi lớn nhất là sự biến mất của phần mềm nổi tiếng iTunes.

iTunes sẽ bị thay thế bởi ba ứng dụng riêng biệt, gồm Apple TV, Music và Podcasts trong khi phần chức năng còn lại nằm trong Finder.

macOS phiên bản mới nhất không còn xuất hiện iTunes. Ảnh: Bảo Lâm.

Việc "khai tử" iTunes hiện chỉ xảy ra trên macOS. iTunes trên iOS và ứng dụng Windows sẽ tiếp tục tồn tại. Giờ đây khi người dùng cắm các iDevice máy Mac, thông tin thiết bị sẽ xuất hiện ngay trong trình Finder thay cho iTunes trước đây.

Một số chuyên gia đánh giá, việc "chia tay" iTunes và phân tách các ứng dụng riêng biệt giúp người dùng Mac dễ quản lý nội dung hơn. Lúc này, Apple Music thành nơi chứa nhạc, Apple TV để xem phim ảnh và truyền hình hay Podcasts cho nội dung âm thanh và video được tạo ra bởi người dùng hoặc kênh truyền thông trực tuyến mà người dùng có thể đăng ký dựa trên RSS.

macOS 10.15 Catalina cũng được bổ sung hàng loạt tính năng mới, như SideCar để hỗ trợ iPad làm màn hình thứ hai cho Mac; Find My (bao gồm Find my iPhone và Find my Friend) tìm kiếm thiết bị; Screen Time để quản lý thời gian sử dụng... Ngoài ra, Apple cũng đưa vào Mac Catalyst, cho phép các nhà phát triển đưa ứng dụng iPad của họ vào Mac App Store.

Hiện người dùng ở một số khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã có thể cập nhật macOS Catalina (dung lượng hơn 8 GB). Những máy gồm MacBook sản xuất giai đoạn 2015 - 2018, MacBook Air đời 2012 trở đi, MacBook Pro 2012 trở đi, Mac mini 2012 trở đi, iMac 2012 trở đi, iMac Pro 2017 trở đi và Mac Pro 2013 trở đi.

Bảo Lâm (theo Neowin)