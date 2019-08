Các loại iPod đời cũ về Việt Nam với số lượng lớn, giá bán rẻ trong vòng 2 tháng gần đây, nhưng sản phẩm đi kèm rất nhiều rủi ro.

Võ Linh (quận 1, TP HCM) vừa mua chiếc iPod Nano đời đầu với giá 450.000 đồng. "Trước đây, mình có dùng một chiếc tương tự nhưng bị mất. Nhiều lần lùng mua nhưng không có. Dạo này trên Facebook bán nhiều nên mình mua lại để nghe nhạc", anh Linh nói. Chị Nguyễn Tuyết (Tân Bình, TP HCM) cũng chọn chiếc iPod Shuffle để nghe nhạc khi tập thể dục với giá 250.000 đồng vì thấy nhiều nơi bán mà giá rẻ.

iPod đời cũ được bán dưới dạng "tân trang".

Từ đầu tháng 7, nhiều website, hội nhóm bán đồ Apple cũ trên mạng xã hội rao bán nhiều loại iPod đời cũ, chủ yếu là một số dòng có "tuổi đời" đã lâu như iPod Mini (2004), iPod Shuffle (2005) và iPod Nano (2004) thế hệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Chúng được quảng cáo là hàng tân trang (refurbished) bởi Apple và đảm bảo về chất lượng, bảo hành 1 - 3 tháng. Thậm chí, một người bán hàng còn khẳng định những chiếc iPod này do Apple sản xuất, nhưng bây giờ mới "xả kho".

Shuffle được bán với giá 250.000 đồng, bản Mini 4GB là 350.000 - 400.000 đồng. Các đời iPod Nano khoảng 450.000 đến 550.000 đồng tùy thế hệ. Người bán khẳng định, nếu mua sỉ, mức giá sẽ còn thấp hơn rất nhiều và họ có thể cung cấp lô hàng vài trăm chiếc cùng lúc.

Không chỉ bán online, iPod đời cũ cũng được bày bán tại một số cửa hàng kinh doanh đồ Apple cũ. Một người bán loại mặt hàng trên đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh (TP HCM) tiết lộ, mỗi ngày anh bán được 5 - 10 chiếc iPod đủ loại, cả qua mạng lẫn giao dịch trực tiếp. "Nhu cầu về loại iPod này khá ổn định, chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên, những người nghe muốn nghe nhạc với nhu cầu cơ bản", anh cho biết.

iPod Shuffle được dán chữ "Refurbished" phía sau.

Các mẫu iPod đều bán ra dưới dạng máy trần, được bao phủ bởi một lớp nilon mỏng khá sơ sài, đằng sau dán tem bằng giấy với dòng chữ "Refurbished". Tuy nhiên, dòng chữ in trên miếng giấy này bị đứt quãng, khó đọc, thậm chí bị bong nhiều mảng.

Chất lượng của những sản phẩm này cũng bị nghi ngờ bởi có thiết kế không liền mạch, một số có cổng cắm dính bẩn, vòng xoay điều khiển click wheel không được mềm mại. Chữ khắc chìm trên thân nhôm rất sơ sài, mờ, có nhiều chi tiết khác với máy thật do Apple sản xuất. Vỏ máy làm bằng nhôm nhưng khá dễ bị trầy xước, bong sơn.

Chúng mang lại trải nghiệm rất kém. Anh Linh và chị Tuyết đều cho biết, sau vài ngày sử dụng, cả hai đều cảm thấy chất lượng âm thanh trên máy "chỉ đủ nghe" và đôi khi bị ngừng lại giữa chừng. Riêng anh Linh đã bỏ chiếc iPod vì khó điều khiển, không mang lại cảm giác như thiết bị từng sở hữu.

Các chuyên gia khuyên không nên dùng loại iPod này.

Một người từng kinh doanh thiết bị Apple tiết lộ, thực chất các thiết bị trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, đã được thay vỏ, linh kiện và nhiều chi tiết khác rồi nhập về Việt Nam và bán ra dưới dạng "tân trang". "Chúng là hàng thải từ bãi rác điện tử, mang về nhà máy, tháo ra lấy linh kiện rồi lắp ráp thành thiết bị hoàn chỉnh kiểu 'râu ông nọ cắm cằm bà kia'", người này nói.

Anh Trần Hưng, một kỹ thuật viên chuyên sửa chữa thiết bị Apple, cho biết iPod Nano, Mini hay Shuffle đã bị Apple ngừng sản xuất khá lâu, nên việc iPod nguyên bản và còn mới xuất hiện nhiều là không thể. "Ngoài vỏ đã bị thay, tôi cho rằng linh kiện bên trong đã bị 'xào nấu'. Nói cách khác, đây là các thiết bị dựng, đã bị 'dọn' lại bên trong", anh Hưng nhận định.

Cũng theo người này, kể cả khi chưa bị can thiệp bên trong, những iPod đời cũ rất dễ xảy ra lỗi. Chẳng hạn, bản Mini hay Classic dễ bị lỗi ổ cứng do loại này dùng HDD tương tự PC thay vì chip nhớ. Tình trạng thường xuyên xảy ra nhất là "bad sector", khiến máy có thể bị treo khi đang sử dụng. Ngoài ra, việc sụt pin cũng rất dễ gặp do máy đã quá cũ.

Theo anh Hưng, người dùng không nên mua những loại thiết bị này để tránh sự cố không đáng có. "Ngoài các lỗi vặt, chúng có thể gây dị ứng do dùng linh kiện chất lượng kém, thậm chí gây nguy cơ cháy nổ", anh Hưng nhận xét.

Bảo Lâm