Giá iPhone XR, XS Max chính hãng hạ hàng triệu đồng

Apple ngừng xuất xưởng iPhone X từ tháng 9 sau khi iPhone XS và XR ra mắt khiến iPhone X hàng mới biến mất khỏi thị trường xách tay. Nhưng giữa tháng 11, phiên bản này phổ biến trở lại tại các cửa hàng điện thoại trong nước với mức giá rẻ. Một năm trước, máy có mặt ở Việt Nam với giá xấp xỉ 30 triệu đồng còn hiện chỉ khoảng 16-17 triệu đồng cho dung lượng 64 GB.

iPhone X bắt đầu phổ biến ở thị trường xách tay dưới dạng hàng đã qua sử dụng với giá thấp.

Theo anh Vũ, quản lý một hệ thống kinh doanh iPhone ở Hai Bà Trưng (Hà Nội), dù là hàng qua sử dụng, hầu hết iPhone X đang bán trên thị trường gần đây đều là máy nhập từ nước ngoài về, không phải là mua lại từ người dùng trong nước. Nếu so với các mẫu iPhone mới, lượng iPhone X qua sử dụng được đưa về Việt Nam đợt này không hề thấp hơn. Vì thế, chúng có mặt tại hầu hết các cửa hàng kinh doanh iPhone xách tay.

Tuy nhiên, đây không phải hàng mới 100% nguyên hộp mà thường được bán ra dưới dạng hàng qua sử dụng, gọi là hàng 99% hoặc hàng Like New vì có hình thức trông như máy mới, nhưng không có hộp đựng và đầy đủ phụ kiện nguyên bản. Hiện iPhone X cũ đa phần có mã LL với nguồn gốc từ Mỹ, không phải mã VN/A như iPhone chính hãng ở Việt Nam.

Thiết kế giống hệt với iPhone XS đời mới, trong khi màn hình OLED độ phân giải cao và camera kép thay vì đơn như iPhone XR trong khi giá rẻ hơn hàng triệu đồng là lý do khiến nhiều người tìm đến với iPhone X 99%. Nếu so với iPhone XR cùng dung lượng, giá của iPhone X qua sử dụng ở Việt Nam thấp hơn khoảng 3 triệu đồng. Nó cũng rẻ hơn iPhone XS khoảng 8 triệu đồng và hơn 10 triệu đồng nếu so với XS Max.

Màn hình OLED và cảm biến Face ID khiến chi phí sửa chữa iPhone X đắt hơn nhiều so với iPhone 8.

Dù vậy, theo anh Hoàng Văn Tùng (Tây Hồ, Hà Nội), một thợ sửa iPhone nhiều năm, người dùng nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ hơn khi mua iPhone X đã qua sử dụng. Sử dụng công nghệ màn hình OLED kiểu mới, cảm biến quét khuôn mặt khiến sửa iPhone X rất tốn kém. Ví dụ, thay màn hình hết 7-8 triệu đồng, ngang với tiền mua một chiếc iPhone 7; thay mặt kính cũng mất tới 2-3 triệu đồng, trong khi iPhone thông thường chỉ vài trăm nghìn đồng.

Trong khi đó, dù được nhiều cửa hàng niêm yết và bán ra như kiểu hàng xách tay mới nguyên hộp, những chiếc iPhone X Like New 99% chỉ được bảo hành 6 tháng và không có chế độ bảo hành một đổi một. Ngay cả phụ kiện nhự sạc pin hay cáp nếu muốn dùng hàng "xịn" cũng phải bỏ tiền để mua thêm.

Tuấn Anh