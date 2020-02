Mua iPhone X với giá hơn 20 triệu đồng, sau một năm sử dụng, nhiều người bán lại máy với giá chỉ được nửa, khoảng 10 triệu đồng.

Cuối năm 2018, Duy Anh (Hà Nội) mua một chiếc iPhone X chính hãng tại một cửa hàng trên phố Thái Hà. Thời điểm đó, máy này có giá khoảng 24 triệu đồng, và được coi là mức "giá tốt".

Apple iPhone X đã ra mắt hơn hai năm, nhưng vẫn được nhiều người Việt ưa chuộng.

Sau hơn một năm sử dụng, Duy Anh rao bán lại điện thoại này trên một trang rao vặt với giá ban đầu 15 triệu đồng. Tuy nhiên ngay sau khi đăng, anh bị nhiều người bình luận là đưa ra giá "ảo tưởng" vì iPhone X cũ hiện nay chỉ vào khoảng 10 triệu đồng.

"Tôi nghĩ iPhone giữ giá nên tôi dự tính khấu hao máy vào khoảng 500 - 600 nghìn đồng mỗi tháng. Nhưng với giá thị trường hiện nay, tính ra, mỗi tháng dùng iPhone X sẽ 'mất' không dưới 1 triệu đồng", Duy Anh nói.

Anh cũng đã thử mang đến cửa hàng mình mua để "thu cũ đổi mới" với hy vọng được trợ giá, tuy nhiên, cửa hàng định giá còn thấp hơn giá thị trường. Với một chiếc iPhone X 64GB, xước xát nhẹ và pin chai chỉ còn khoảng 85% như vậy, cửa hàng định giá máy anh khoảng 8,5-9 triệu đồng.

Hiện trên thị trường máy cũ, iPhone X đã qua sử dụng, được quảng cáo là "ngoại hình đẹp, pin tốt" có giá khoảng 9 - 11 triệu đồng. Những chiếc ngoại hình xấu, pin chai, máy lock, thậm chí còn khoảng 7 - 8 triệu đồng.

Theo Nguyễn Tâm, chủ một cửa hàng bán điện thoại ở quận Tân Bình (TP HCM), "đã qua rồi cái thời iPhone giữ giá". Theo anh Tâm, iPhone được gắn mác này vì ngày trước giá sản phẩm còn chưa cao, nguồn hàng ít và mỗi năm chỉ có một mẫu máy mới. Bây giờ, những mẫu máy như iPhone X có giá 30 triệu đồng và mỗi năm lại thêm 3-4 mẫu máy mới ra mắt, vì vậy, người dùng có nhiều lựa chọn hơn.

Hiện tại, nếu muốn tìm mua iPhone trong tầm giá 15 triệu, người dùng có hàng loạt lựa chọn, như iPhone XS, iPhone XS Max "like new", iPhone 11 đã qua sử dụng, iPhone XR xách tay mới, hoặc iPhone 8 Plus chính hãng, thay vì iPhone X.

"iPhone cũ có ưu điểm là dễ bán, nhưng cũng vì vậy mà việc bán iPhone cũ trở nên cạnh tranh hơn, nguồn hàng cũ về Việt Nam cũng nhiều", anh Tâm cho biết, đồng thời cho rằng, vì nguyên nhân này, giá iPhone cũ chỉ "xuống chứ không lên". "Nếu cửa hàng nhập nhiều máy mà không bán được hết trong khoảng một tháng thì chắc chắn lỗ, bởi sau thời gian đó, iPhone cũ trên thị trường đã xuống thêm cả triệu đồng", anh nói.

Tại Việt Nam, iPhone X từng là mẫu iPhone bán chạy nhất trong nhiều tháng của năm 2019. Tuy nhiên, cuối năm qua, sản phẩm đã ngừng bán tại các đại lý lớn, nhường chỗ cho iPhone XR và bộ ba iPhone 11.

iPhone X là smartphone đầu tiên đánh dấu kỷ nguyên sản phẩm Apple thay đổi từ thiết kế cho tới tính năng và giá bán lên tới "nghìn đô". Đây là mẫu máy đầu tiên được trang bị màn hình OLED, "tai thỏ", chip Apple A11 và bảo mật Face ID. Tại một số thị trường, iPhone X cũng bị "khai tử" ngay sau khi Apple ra iPhone XS/XS Max.

