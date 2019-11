TP HCMCác mẫu điện thoại trông như iPhone nhưng nhỏ bằng nửa xuất hiện nhiều với giá rất rẻ và được quảng cáo là hàng Thái Lan nhưng chất lượng kém.

Nhiều cửa hàng bán điện thoại tại TP HCM và một số sạp hàng vỉa hè chợ Nhật Tảo (quận 10), đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) hay trên Facebook, trang thương mại điện tử... đang bán nhiều loại điện thoại, được quảng cáo là "iPhone mini". Theo chủ một cửa hàng trên đường Hùng Vương (quận 5), những điện thoại này xuất xứ từ Thái Lan. Người mua chủ yếu là học sinh, sinh viên. "Mỗi ngày, cửa hàng bán được 3 - 5 chiếc, có ngày 6 - 7 chiếc", anh cho biết.

Một mẫu "iPhone mini" đi kèm hộp, ốp lưng và cáp sạc microUSB. Ảnh: Nhung Tâm.

Những chiếc điện thoại này được đựng trong hộp giấy nhỏ, bên ngoài có hình ảnh thiết bị. Chúng được các cửa hàng bán ra với giá tương đương những model "cục gạch" đang có trên thị trường. Tùy theo cấu hình, tính năng và độ hoàn thiện, máy có giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.

Máy có màn hình vuông, mặt sau là logo quả táo cắn dở giống các điện thoại Apple, nhưng không có tai thỏ dù ngoài vỏ hộp là ảnh máy có "tai thỏ". Phần viền màn hình khá dày, cảm giác cầm nắm không tốt. Camera dạng dọc, nhái camera kép nhưng thực chất chỉ một ống kính và độ phân giải mức VGA. Bề mặt này cũng làm bằng nhựa giả kính và dễ bám vân tay. Nhìn tổng thể, kích thước sản phẩm này nhỏ và thon dài hơn hẳn iPhone của Apple.

So với iPhone thật, "iPhone mini" (ở giữa) có kích thước nhỏ hơn hẳn. Ảnh: Nhung Tâm.

Giao diện những chiếc "iPhone mini" cũng được thiết kế với các icon giống iOS, nhưng thực tế chạy Android đời cũ. Máy có cấu hình rất thấp, chạy chip lõi kép MediaTek, RAM 512 MB hoặc 1 GB, bộ nhớ 4 GB, hỗ trợ 2 sim 2 sóng và có cả thẻ nhớ... Trải nghiệm cho thấy máy chạy không mượt, nhiều ứng dụng dừng hoặc tự thoát đột ngột.

Một người từng bán loại điện thoại này tại khu chợ Nhật Tảo cho biết, chúng thực chất có nguồn gốc từ Trung Quốc và nhập về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. "Tương tự các máy nhái khác, loại iPhone này cấu tạo từ linh kiện kém chất lượng, không được kiểm định và không rõ nguồn gốc nên mới có giá rẻ như vậy. Thực tế, giá nhập về chỉ bằng phân nửa, có khi thấp hơn", người này cho biết.

"iPhone mini" có thiết kế kém hoàn thiện và giao diện gọi điện đơn giản. Ảnh: Nhung Tâm.

Anh Trần Hưng, một kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại, cho rằng người mua không nên sử dụng các thiết bị này bởi họ có thể đối mặt với rất nhiều nguy cơ. "Nếu nhẹ, người sử dụng có thể bị dị ứng với nhựa phế thải độc hại hoặc trải nghiệm không như ý. Nặng hơn còn có thể xảy ra cháy nổ bất ngờ do sử dụng pin kém chất lượng", anh Hưng nói.

Thực tế, những người mua loại "iPhone mini" này đã vứt bỏ chúng chỉ trong thời gian ngắn do trải nghiệm kém. Sau một tuần sử dụng, anh Hưng đã "vứt xó" chiếc điện thoại do rất khó chịu khi thao tác trên màn hình cỡ nhỏ, ứng dụng mở rất chậm, liên tục bị mất cuộc gọi và bị đối tác phàn nàn. Nhiều người mua khác cũng đã không còn dùng chiếc điện thoại này sau một thời gian do việc lưu danh bạ lúc được lúc không, ứng dụng tự thoát, máy đôi lúc không nhận sim và khởi động lại cùng nhiều phiền toái khác.

Bảo Lâm