Tại nhiều đại lý lớn, iPhone biến mất khỏi danh sách bán chạy và bị thế chỗ bởi các sản phẩm Android tầm trung và giá rẻ.

Trong top 10 smartphone bán chạy tại Thế Giới Di Động nửa đầu tháng 1/2020, iPhone đã không còn xuất hiện, thay vào đó là hàng loạt tên tuổi mới đến từ Samsung, Oppo và Vsmart. Trong khi cùng thời điểm này năm ngoái, hai sản phẩm của Apple góp mặt trong danh sách là iPhone 6 và iPhone X.

Top 10 smartphone bán chạy tại FPT Shop tính đến ngày 28 Tết năm nay cũng chỉ có duy nhất một sản phẩm đến từ Apple là iPhone 8 Plus. Trong khi trước đó một năm, hàng loạt máy như iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus đều nằm trong top 10 bán chạy và ở thứ hạng cao.

iPhone đời cũ vẫn là sản phẩm được chuộng tại Việt Nam, nhưng doanh số không cao như các sản phẩm Android mới. Ảnh: Yazar.

Trong cả hai năm 2019 và 2020, tháng 1 đều là thời điểm bán hàng quan trọng bởi đây là dịp mua sắm trước Tết Nguyên đán của người Việt. Tuy nhiên, so với năm 2019, sức hút của iPhone trước Tết năm 2020 đã giảm bớt. Mẫu iPhone bán chạy nhất tại FPT Shop là iPhone 8 Plus, sản phẩm đã ra mắt được gần ba năm và vừa được giảm bốn triệu đồng.

Sự thiếu vắng các mẫu iPhone đột phá nhưng mức giá phải chăng được cho là một phần nguyên nhân của thay đổi trên. Theo Lương Hằng, nhân viên kinh doanh tại một siêu thị điện thoại ở Gia Lâm (Hà Nội), thị trường smartphone năm nay trầm lắng hơn, khách cũng chọn lọc kỹ hơn khi tìm mua điện thoại.

"Người dùng ở phân khúc tầm trung có xu hướng mua các sản phẩm mới mẻ, có các yếu tố đột phá, nhưng iPhone thì không có sản phẩm nào đáp ứng được nhu cầu trên. Còn người dùng ở phân khúc cao cấp thì không nhiều", Hằng nói.

Sự thiếu đột phá của iPhone ở phân khúc tầm trung, cận cao cấp là cơ hội cho các thương hiệu khác. Trong danh sách smartphone bán chạy của cả hai nhà bán lẻ smartphone lớn nhất Việt Nam, các mẫu máy của Samsung, Oppo chiếm 8/10 vị trí. Những sản phẩm mới của cả hai thương hiệu này, như Galaxy A50s, A51, Oppo A5 2020, Reno2 F đều chiếm thứ hạng cao trong Top 10. Sản phẩm bán chạy nhất là Galaxy A51 mới ra mắt hơn một tháng nhưng được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp mắt và có camera macro.

Một nguyên nhân khác được cho là từ việc dừng bán iPhone X tại Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2019, iPhone X là mẫu iPhone bán chạy nhất tại nhiều đại lý, tuy nhiên, đến tháng 1/2020, nhiều đơn vị đã ngừng kinh doanh sản phẩm này, ưu tiên cho các mẫu iPhone 11 mới.

Lưu Quý