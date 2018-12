Tại một cửa hàng iPhone trên đường Trần Quang Khải (quận 1, TP HCM), anh Văn Tiến (quận 3) đang chọn cho mình chiếc iPhone 7 Plus. Sau khi kiểm tra IMEI trên website của Apple, anh phát hiện thông báo màu đỏ với nội dung "dữ liệu về thiết bị này không tồn tại trên hệ thống". Sau khi nhận được câu trả lời không thật sự thỏa đáng từ phía nhân viên, anh đã từ chối mua sản phẩm.

Khác với anh Tiến, anh Vũ (quận Bình Thạnh) đã mua chiếc iPhone 8 tại một cửa hàng bán điện thoại gần nhà mà không kiểm tra kỹ. Vài ngày sau khi mua, anh thử kiểm tra IMEI và thấy dòng chữ màu đỏ xuất hiện. Anh Tiến kể: "Gọi đến cửa hàng, họ nói là có thể do server của Apple bị lỗi, có thể yên tâm sử dụng. Nhưng tôi cảm thấy không bình thường", anh kể lại.

Ông Nhật Huy, chủ một cửa hàng chuyên đồ Apple lâu năm tại TP HCM, cho rằng cả hai trường hợp trên đã mua phải iPhone bị "IMEI đỏ". "Sở dĩ gọi như vậy vì khi kiểm tra thông tin trên website Apple, sẽ có thông báo màu đỏ hiện lên, thông báo dữ liệu IMEI không tồn tại trên hệ thống", ông giải thích.

iPhone 'IMEI đỏ' xuất hiện tại TP HCM

Thông báo màu đỏ sẽ xuất hiện khi số IMEI bị Apple loại bỏ khỏi hệ thống. Có 4 trường hợp dẫn đến tình huống này.

Trường hợp phổ biến nhất là người dùng ở nước ngoài làm mất máy, sau đó báo với Apple và được các mạng viễn thông tại nước đó đổi máy mới. Dữ liệu IMEI của máy cũ sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Ngoài ra, ông Huy cho hay, những máy có dấu hiệu này có thể là iPhone trưng bày tại cửa hàng, sau đó bị Apple xóa dữ liệu nhưng bị tuồn ra ngoài, được sửa chữa lại và bán dưới dạng xách tay.

Bên cạnh đó, iPhone bị "IMEI đỏ" có thể từng là thiết bị đã hỏng, được nhà mạng nước ngoài thu hồi theo chính sách đổi trả nhưng không được Apple chấp nhận. Số IMEI vì thế bị xóa khỏi hệ thống. Số iPhone này sau đó được các cửa hàng nhỏ lẻ thu lại, sửa chữa và bán ra.

Trường hợp nữa là những máy hỏng, được thay thế bằng bo mạch bị tuồn ra ngoài từ nhà sản xuất. "Tất nhiên, khi đã bị xóa khỏi hệ thống, Apple sẽ không chịu trách nhiệm về những chiếc iPhone này", anh Huy khẳng định.

Một số cửa hàng bán điện thoại xách tay tại TP HCM và hội nhóm bán hàng trên mạng có bán iPhone "IMEI đỏ" và giá thường rẻ hơn 500.000 đồng đối với các dòng cũ (iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s) và rẻ hơn 1 triệu đến 2 triệu đồng với các dòng mới hơn (iPhone 7, iPhone 8, iPhone X). Ví dụ, iPhone 7 32GB xách tay có giá 8 triệu đồng, thì bản bị "IMEI đỏ" có giá chỉ 7 triệu đến 7,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Minh Tuân, một người khá am hiểu về thị trường iPhone xách tay, cho biết iPhone bị "IMEI đỏ" đã tồn tại khá lâu tại Việt Nam nhưng ít. Anh Tuân cho hay, không nên mua loại iPhone này vì người dùng sẽ mất nhiều hơn là được, nhất là những máy đã bị can thiệp phần cứng. "Ngoài việc không còn được Apple hỗ trợ, bảo hành, iPhone dạng này nếu sử dụng sẽ không bền, dễ hư hỏng bởi tuổi thọ giảm do trưng bày hoặc bị sửa chữa và thay thế linh kiện bên trong", anh Tuân nói.

Để kiểm tra iPhone của bạn có bị "IMEI đỏ" hay không, có thể vào website này, sau đó nhập số IMEI. Nếu hiện lên thông tin bảo hành là bình thường, nếu hiện thông báo "We’re sorry, but this is a serial number for a product that has been replaced. Please check your information and re-enter your serial number. If your information is correct, you may need to contact us" màu đỏ là máy đã bị IMEI đỏ.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) là mã số nhận dạng quốc tế của từng điện thoại di động và nó là duy nhất cho mỗi thiết bị. Để lấy số IMEI trên iPhone, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Tìm đến mục IMEI. Hoặc từ bàn phím, người dùng nhập *#06#. Ngoài ra, số IMEI có thể được tìm thấy trên vỏ hộp của máy hoặc khay sim. Cách kiểm tra IMEI iPhone: Kiểm tra IMEI

Bảo Lâm