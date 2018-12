Theo nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Hà Nội và TP HCM, thị trường iPhone đang rơi vào thời điểm bán chậm nhất trong năm. Doanh số của một mẫu đời mới như iPhone 6s 16GB giảm dần trong vòng một tháng qua. Nếu so với khoảng hai tháng trước, số lượng máy bán ra giờ còn chưa đến một nửa. Riêng iPhone 5s vẫn bán tốt so với mặt bằng chung, tuy nhiên, cũng thấp dần so với những tháng cao điểm đầu năm 2016.

Các mẫu iPhone ra đời từ 2013 lại bán tốt nhất lúc này.

iPhone 5s chính hãng bán chạy vì giá giảm nhiều và liên tục từ đầu năm. Từ trên 10 triệu đồng, bản 16GB chính hãng giờ chỉ còn khoảng gần 7 triệu đồng và ngang với nhiều smartphone Android tầm trung khác. 5s là đời iPhone có giá bán chính hãng thấp nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, thấp hơn cả iPhone 5c.

Giá iPhone 5s ở Việt Nam lao dốc thế nào

Trái ngược với iPhone 5s, giá của các mẫu iPhone chính hãng không có nhiều thay đổi trong vòng một tháng qua. Với iPhone 6s và 6s Plus, giá phiên bản thấp nhất dung lượng 16GB vẫn khoảng 16 đến 18,5 triệu đồng. Ra mắt trước cả năm, nhưng mức này vẫn đắt ngang các smartphone Android cao cấp đời mới như Galaxy S7 hay HTC 10...

iPhone SE, mẫu smartphone vừa ra nhưng ít được quan tâm nhất, cũng không được điều chỉnh về giá. Giá chính hãng hiện giờ vẫn lần lượt 11 và gần 14 triệu đồng cho hai bản 16 và 64GB, cao ngang ngửa smartphone Android cao cấp.

Có nhiều nguyên nhân khiến cho doanh số của iPhone chính hãng thời gian gần đây chững lại. Ngoài mức giá cao và ít điều chỉnh, đây cũng là khoảng thời gian "ế" nhất trong năm đối với thị trường điện thoại, doanh số phân khúc cao cấp hầu hết đều giảm sút, đại diện hệ thống FPT Shop chia sẻ. Bên cạnh đó, việc chỉ còn khoảng 2 tháng nữa iPhone 7 ra mắt cũng làm giảm nhu cầu lên đời, mua iPhone mới. Không ít người đang chờ đợi sản phẩm mới ra rồi mới quyết định.

Ở thị trường xách tay, sức hút của iPhone đã qua sử dụng cũng giảm mạnh so với hồi tháng 5. Mức độ quan tâm còn không bằng những dòng máy Android hàng Mỹ hay một số mẫu smartphone Trung Quốc giá rẻ của Xiaomi. Giá iPhone 5 hay 5s loại hàng cũ 99% giờ chỉ còn 3 đến 4 triệu đồng. Nếu tháng trước, có ngày một cửa hàng có thể bán được cả chục bộ thì nay ngày chỉ bán được vài máy.

Giá khó giảm sâu thêm, nên để cạnh tranh và kích cầu, nhiều cửa hàng buộc phải chạy các chương trình khuyến mại, thêm thời gian bảo hành cho cả hàng đã qua sử dụng nhằm hút khách. Nhiều cửa hàng điện thoại xách tay còn ngừng bán cả iPhone 6, 6 Plus hay SE hàng mới vì ế ẩm mà thay vào đó là loại hàng trôi bảo hành, hàng cũ hoặc hàng "refurbished" (tân trang), giá thấp nên dễ bán hơn.

Theo nhận định từ giới kinh doanh, thị trường iPhone có lẽ phải đợi tới khi iPhone đời mới ra mắt mới nhộn nhịp trở lại. Khi đó, ngoài sản phẩm mới được chờ đợi, giá của những mẫu cũ có thể biến động mạnh vì xả hàng.

Tuấn Anh