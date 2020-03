Các loại iPhone từ mẫu mới như 11, 11 Pro tới thế hệ cũ 7 Plus, 8 Plus đã giảm từ 200.000 tới 3 triệu đồng.

Lần đầu tiên trên trang web của một hệ thống bán lẻ lớn, toàn bộ 15 mẫu iPhone chính hãng đều giảm giá. Mức điều chỉnh thấp nhất là 200.000 đồng với iPhone 7 32 GB, từ 10 triệu đồng xuống 9,8 triệu đồng. Cao nhất là 2,1 triệu đồng với iPhone 11 Pro Max - bản 64 GB giảm từ 34 triệu xuống 31,9 triệu đồng.

Nhiều mẫu iPhone chính hãng giảm giá, từ model đời cũ như 7 Plus cho tới mẫu mới như 11 Pro Max. Ảnh: Tuấn Anh.

Tại một hệ thống bán lẻ khác, hàng loạt mẫu iPhone cũng giảm giá. Thậm chí, mức điều chỉnh cho các model đời mới, như iPhone 11 Pro và 11 Pro Max còn được đẩy lên 3 triệu đồng với phiên bản 512 GB. Mẫu 11 Pro Max bản 512 GB còn 41 triệu đồng thay vì 44 triệu đồng như niêm yết.

Mức giảm đáng chú ý nhất thời gian gần đây là iPhone 7 Plus - sản phẩm bán chạy nhất năm ngoái tại thị trường Việt Nam. Tại một số cửa hàng nhỏ, phiên bản 32 GB còn 9,5 triệu đồng, thấp hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Mức giảm này khiến 7 Plus rẻ hơn cả đàn em iPhone 7 cùng dung lượng. Năm ngoái, trước khi bộ ba iPhone 11 ra mắt, doanh số riêng của iPhone 7 Plus từng chiếm gần 20% thị phần smartphone giá trên 20 triệu đồng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, giá iPhone 7 Plus vẫn cao hơn các smartphone Android tầm trung đời mới của Samsung, Oppo... Ví dụ, Galaxy A71 mới ra đầu 2020 giờ có 8,7 triệu đồng hay Reno 2F đang được bán 8 triệu đồng.

Giá iPhone 8 Plus chính hãng cũng giảm tương tự. Phiên bản 64 GB, từ 15,5 triệu đồng còn 13,7 triệu đồng. Model này ra sau iPhone 7 Plus một năm nhưng có kích thước màn hình 6,5 inch, thông số giống hệt nhau. Khác biệt chính là mặt lưng kính thay vì vỏ nhôm liền khối.

Trong nhóm sản phẩm giảm giá, iPhone 11 điều chỉnh ít nhất, chỉ 300.000 đồng. Tuy nhiên, mẫu này gặp tình trạng loạn giá giữa các cửa hàng, khi giá bán cho bản 64 GB tại các hệ thống lớn là 21,5 triệu đồng, còn các cửa hàng nhỏ hơn là 19 triệu đồng.

Bên cạnh việc giảm giá hàng loạt, thị trường iPhone chính hãng xuất hiện tình trạng khan hàng với một số model. Tại nhiều hệ thống, iPhone XR và iPhone 8 hết hàng hơn một tháng qua. Đại diện một hệ thống bán lẻ ở Hà Nội cho rằng tình hình Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến thị trường smartphone cao cấp nói chung và iPhone nói riêng. Tâm lý người dùng thắt chặt chi tiêu hơn khiến sức mua iPhone nhìn chung bị giảm.

Tuấn Anh