Sau khi tung ảnh được cho là bản vẽ của iPhone 7, trang uSwitch tiếp tục đăng video mô hình sản phẩm dựa trên công nghệ dựng hình 3D. Thiết bị mà Apple sắp trình làng vẫn mang kiểu dáng tương tự iPhone 6s, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Nếu iPhone 6 Plus và 6s Plus được coi là phiên bản phóng lớn của iPhone 6, 6s thì iPhone 7 Plus cao cấp hơn nhiều so với iPhone 7. Model mới không chỉ có màn hình lớn hơn mà còn nâng cấp cấu hình với RAM 3 GB, cao gấp rưỡi phiên bản tiêu chuẩn.

Bản vẽ iPhone 7 (trái) và iPhone 7 Pro.

Trong video, iPhone 7 Plus được cho là dùng camera kép ở mặt sau, khiến cụm máy ảnh này to hơn đáng kể. Hệ thống hai ống kính này có khả năng zoom quang học, hứa hẹn giúp iPhone 7 Plus cho ra những bức hình chất lượng cao với những tính năng giống với máy ảnh DSLR.

Một khác biệt nữa giữa iPhone 7 và iPhone 7 Plus là mẫu phablet tương lai của Apple có thêm cổng Smart Connector ở mặt sau máy. Kết nối này từng xuất hiện trên iPad Pro, cho phép người dùng gắn thêm các phụ kiện mở rộng.

Qua video dựng 3D, bộ đôi di động mới của hãng công nghệ Mỹ vẫn có cụm camera lồi như iPhone 6 và 6s. Tuy nhiên hai dải ăng-ten phía sau máy được đẩy lên sát viền, thay vì chạy cắt ngang mặt lưng như hiện nay. iPhone 7 và 7 Plus có thể sẽ không còn giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Video dựng hình 3D iPhone 7 và iPhone 7 Plus:

iPhone 7 và 7 Plus lộ diện qua video

Đình Nam