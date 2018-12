iPhone 7 Plus chỉ là bản nâng cấp đơn thuần

iPhone 7 Plus.

Sự khác biệt giữa iPhone thường và Plus trước đây chủ yếu đến từ kích thước màn hình (4,7 inch và 5,5 inch). Trên iPhone 6s Plus năm ngoái, cả thời lượng pin và chất lượng camera đều tốt hơn iPhone 6s nhưng không thực sự đáng kể. Tuy nhiên, với dòng iPhone 7 mới, phiên bản Plus được ưu ái hơn nhiều với hệ thống camera kép độc đáo cũng như những nâng cấp lớn về mặt thời lượng pin.

Khác biệt lớn nhất về thiết kế iPhone 7 Plus nằm ở mặt sau với dải nhựa cho ăng-ten chạy bám theo viền cạnh trên dưới thay vì hai đường sọc ngang. Phần viền nhựa này trông lớn hơn trên ảnh và hơi thô đối với phiên bản màu bạc, vàng và vàng hồng. Với hai phiên bản đen, đặc biệt là màu đen nhám, thiết kế cho cảm giác liền mạch hơn nhờ màu sắc viền nhựa lẫn vào màu máy.

Dải nhựa lớn và nhìn thực tế hơi thô.

Sở hữu pin lớn hơn iPhone 6s Plus nhưng iPhone 7 Plus lại có cân nặng nhẹ hơn dù không đáng kể (188 gram so với 192 gram). Nếu từng dùng dòng Plus, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với model mới của Apple do kiểu dáng tương đồng. Nhưng nếu đang sử dụng các model tầm 5 inch, máy cho cảm giác hơi nặng, cầm cũng không chắc chắn và dễ rơi. Phần lớn người dùng dòng máy này sẽ phải dán da hoặc dùng ốp lưng để tăng độ chắc chắn khi cầm.

Nút Home là cải tiến về trải nghiệm dùng đáng giá.

iPhone 7 Plus được nhắc nhiều về hệ thống camera kép nhưng trải nghiệm mới mẻ và thú vị nhất lại đến từ nút Home. Đây là lần đầu tiên Apple sử dụng nút Home cảm ứng thay vì vật lý nhưng kiểu dáng lại không khác biệt. Máy đưa ra 3 mức rung khác nhau để phản hồi thao tác chạm giống như khi bấm nút thường. Cảm giác bấm tuy có sự khác biệt nhưng dễ làm quen, không tốn sức như với nút Home vật lý cũ. Độ chính xác của phím Home mới cũng rất cao ngay cả khi tay dính nước hay bám bẩn. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là máy không thể nhận diện nếu người dùng đeo găng tay.

Không thay đổi về ngoại hình nhưng bù lại iPhone 7 cũng như 7 Plus đã có chống nước, tính năng được người dùng rất mong chờ tương tự Galaxy S7 của Samsung. Tiêu chuẩn chống nước là IP67 (hoạt động được ở độ sâu 1,5 mét) thực sự hữu ích như hạn chế hỏng hóc khi đi mưa, sử dụng khi đi bơi để chụp ảnh dễ dàng. Các cổng sạc của máy đều không cần gioăng đậy nên không gây bất tiện nào khi sử dụng. Khay sim có thêm màng cao su để kháng nước nên người dùng sẽ cần cẩn thận hơn khi tháo lắp sim nhiều lần để tránh làm hỏng

Máy bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Việc bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm trên iPhone 7 Plus gây khá nhiều bất tiện với các tín đồ nghe nhạc. Ngoài tai nghe chân cắm lightning, hãng còn tặng kèm một đầu chuyển để sử dụng với các tai nghe cũ. Tuy nhiên, việc này khá bất tiện khi thường xuyên phải mang theo đầu chuyển trong ngày, luân chuyển giữa các tai nghe. Ngoài ra, do kích thước nhỏ nên rất dễ bị rơi, thất lạc.

iPhone 7 Plus vẫn trang bị màn hình 5,5 inch độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel, mật độ điểm ảnh 401 ppi tương tự như iPhone 6s Plus. Đây rõ ràng không phải là con số tốt so với các đối thủ chạy Android vốn đã dần phổ cập màn hình QHD. Tuy nhiên, thực tế màn hình này vẫn là đủ dùng, các chi tiết đủ sắc nét để sử dụng mà không gây khó chịu. Đặt bên cạnh iPhone 6s Plus, màn hình trên model mới có sự thay đổi khá rõ về độ sáng (Apple thông báo đã tăng 25%) và dải thể hiện màu. Các bức ảnh hiển thị trên iPhone 7 Plus thể hiện màu sắc tốt hơn, tươi và sáng hơn so với phiên bản cũ.

Loa ngoài stereo có âm thanh lớn.

Với hệ điều hành iOS 10, chip xử lý A10 Fusion, RAM 3 GB, người dùng khó có thể phàn nàn về tốc độ xử lý trên iPhone mới. Máy hoạt động mượt mà, gần như không gặp hiện tượng lag giật nào. Âm thanh từ loa ngoài của máy cũng tốt hơn đáng kể so với model tiền nhiệm nhờ loa kép với một ở cạnh dưới và một nằm ngay cạnh loa thoại. Âm lượng to hơn, tiếng treble khá rõ, đủ nghe hay trong không gian ít ồn ào hơn 10 m2.

Nâng cấp lớn nhất và cũng là lý do chính khiến nhiều người quyết định chọn mua iPhone 7 Plus thay vì iPhone 7 là camera kép. Hệ thống camera của iPhone 7 Plus bao gồm một camera tiêu cự 28 mm độ mở f/1.8 và một camera tiêu cự 56 mm độ mở f/2.8. Bình thường, máy sử dụng camera góc rộng cho mọi trường hợp và chỉ kích hoạt camera còn lại khi người dùng zoom tới mức 2x hoặc bật chế độ chụp chân dung. Ưu điểm này giúp máy chụp được xa hơn với góc tương đương 56 mm và không làm giảm chất lượng ảnh như zoom kỹ thuật số thông thường. Hiện chế độ chụp chân dung chỉ áp dụng với các máy dùng iOS thử nghiệm. Bản chính thức sẽ được Apple tung ra vào tháng sau.

Khác biệt rõ nhất trên iPhone 7 Plus là khả năng chụp tối tốt. Trong các khung cảnh trước đây iPhone 6s "bó tay", ảnh chụp bởi model mới đã có thể hiện được chi tiết, sáng hơn và ít nhiễu. Đặc biệt với các khung cảnh như chụp dưới đèn đường, ảnh vẫn giữ được cân bằng trắng tốt, không bị ám vàng. Tuy nhiên, sự tiến bộ chỉ có thể coi là vượt bậc so với thế hệ trước bởi khả năng chụp tối của iPhone 7 Plus vẫn chưa thể tốt hơn HTC 10 hay Galaxy S7 edge, Note 7. Ngoài ra, chế độ zoom quang 2x cũng không thể sử dụng trong điều kiện chụp tối. Việc xử lý zoom kỹ thuật số với ống kính góc rộng cũng cho kết quả không tốt.

Ở một số thử nghiệm chế độ chụp chân dung với hậu cảnh "sạch" và xa chủ thể chính, ánh sáng tốt, hiệu ứng do máy tạo ra gây sự bất ngờ lớn. Phông nền được xóa tự nhiên và có sự phân biệt giữa vùng gần và vùng xa khá rõ. Độ tương phản và màu sắc cũng được xử lý tăng nhẹ, giúp nổi khối chủ thể. Về khả năng chụp chân dung xóa phông, iPhone 7 Plus là model làm tốt nhất hiện nay và bỏ khá xa các model còn lại.

Khác biệt giữa chụp xóa phông và không xóa phông trên iPhone 7 Plus cùng với ống kính 56 mm.

Thử nghiệm camera trên iPhone 7 Plus

Chỉ tăng thêm 150 mAh dung lượng pin so với iPhone 6s Plus nhưng cảm giác sử dụng iPhone 7 Plus lâu hơn đáng kể. Máy có thể sử dụng một ngày trọn vẹn với tần suất sử dụng cao. Thử nghiệm chơi game hơn một tiếng, nghe nhạc trực tuyến liên tục trong khoảng 3 tiếng. Thường xuyên kiểm tra mạng xã hội, nhắn tin, lướt web, email hay chụp ảnh thử liên tục. Pin đến cuối ngày vẫn còn khoảng 15%. Nếu dùng thông thường, pin có thể dùng hai ngày mới phải sạc. Khi để qua đêm với nhiều ứng dụng chạy ngầm, pin bị sụt giảm khoảng 4%. Dung lượng pin không lớn nhưng cho thời gian sử dụng lâu khiến thời gian sạc đầy hơn 2 tiếng không thực sự đáng ngại. Sự thiếu hụt công nghệ sạc nhanh vì vậy cũng không gây nhiều phiền toái nếu người dùng chuyển từ các máy Android cao cấp sang.

iPhone 7 Plus không có những nâng cấp mang tính đột phá. Thậm chí là chưa xứng với một thế hệ được "nâng số" từ 6 lên 7 như truyền thống của Apple. Các thay đổi chủ yếu tập trung vào trải nghiệm người dùng, hoàn thiện hơn thay vì đem đến sự khác biệt, mới mẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đối thủ lớn nhất Galaxy Note 7 "thất thế", ngôi vị phablet cao cấp hấp dẫn nhất hiện nay khó có thể tuột khỏi tay iPhone 7 Plus.

So sánh với iPhone 6s và LG V20: