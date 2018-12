iPhone 7 chưa ra, phụ kiện cho máy đã rục rịch bán

Những tin đồn mới nhất cho biết, iPhone 7 và iPhone 7 Plus trông không khác nhiều so với smartphone hiện nay của Apple. Mặt sau thiết bị đưa dải anten ra sát hai cạnh máy. Công ty công nghệ Mỹ sẽ bỏ lựa chọn 16 GB bộ nhớ trong, phiên bản thấp nhất sẽ từ 32 GB và lớn nhất tới 256 GB.



Trang công nghệ CNet cho biết Apple đang kỳ vọng bộ đôi iPhone thế hệ thứ mười sẽ tiếp tục ăn khách, bất chấp những dự đoán ảm đạm của giới phân tích. Hãng đặt hàng đối tác cung ứng sản xuất từ 72 đến 78 triệu chiếc iPhone 7 và 7 Plus, tính đến hết năm 2016.