Hãng công nghệ Mỹ đã trình làng smartphone mới nhất với slogan "This is 7". Trang Quartz cho biết, khẩu hiệu này được hiểu là "7 is here" (iPhone 7 ở đây) ở Trung Quốc, "Exactly is 7" (Đúng là 7) ở Đài Loan và "This is exactly 7" (Đây đúng là 7) ở Hong Kong.

Slogan của Apple được hiểu tại Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong.

Trung Quốc và Đài Loan sử dụng tiếng Trung phổ thông trong khi Hong Kong dùng tiếng Quảng Đông. Trong tiếng lóng Quảng Đông, từ "seven" (7) có nghĩa là "của quý".

Vì vậy, nhiều người dùng Hong Kong đã sáng tác những câu nói đùa trên mạng xã hội Facebook. "Without a 3,5mm ear bud jack, this is exactly penis" (Không có giắc cắm 3,5 mm, đây đúng là "của nợ") - một chia sẻ đã nhận tới hơn 40.000 lượt like trên Facebook.

Trước đó, Galaxy Note khi mới ra mắt cũng gặp những trò đùa tương tự.

Minh Minh