iPhone thế hệ mới, 7 và 7 Plus, sẽ được Apple công bố tại Mỹ đêm mai (7/9, giờ Việt Nam). Mấy ngày gần thời điểm iPhone mới ra mắt, giá của một loạt máy đời cũ cả chính hãng lẫn xách tay đều được điều chỉnh.

Rầm rộ nhất là tại các hệ thống lớn với mức giảm tới hàng triệu đồng. Ở FPT Shop hay Thế giới di động, giá của iPhone 6s bản thấp nhất 16GB vừa đồng loạt được điều chỉnh xuống còn 17 triệu, thấp hơn mức cũ 1,5 triệu đồng. Nếu mua hàng theo dạng online hay trừ đi các khuyến mại, giá của model này còn có thể thấp hơn. Giá 6s trên Vnexpress Shop hạ còn 14,99 triệu đồng.

Với iPhone 6s Plus hay iPhone 6s phiên bản dung lượng cao, giá tại nhiều hệ thống lớn cũng giảm mạnh. Tại Vnexpress Shop, giá của iPhone 6s bản 64GB được hạ xuống còn 17,4 triệu đồng, chỉ chênh lệch so với bản 16GB vài trăm nghìn đồng, trong khi thông thường mức chênh này lên tới hơn 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại các đại lý cấp hai và cửa hàng nhỏ, giá của hai mẫu iPhone ra mắt năm ngoái của Apple xuống sâu hơn mức niêm yết ở các hệ thống trên. Ví dụ, một cửa hàng ở Phố Huế (Hà Nội) bán iPhone 6s 16GB chính hãng chỉ 14,8 triệu đồng, thấp hơn mức giá vừa giảm tại Thế giới di động hay FPT Shop tới 2 triệu đồng. Trong khi tuần trước, mức chênh lệch giữa 2 nơi chỉ là 200 nghìn đồng. Hay như iPhone 6s Plus, giá của bản chính hãng tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội cũng xuống còn 17,5 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết ở các hệ thống lớn khoảng 2,5 triệu đồng.

Bảng giá chi tiết iPhone 6s, 6s Plus

Theo anh Tuấn, quản lý một hệ thống điện thoại lớn ở Hà Nội, giá bán của iPhone 6s, 6s Plus chính hãng ở Việt Nam đang khá loạn, mặc dù tất cả đều giảm, nhưng nơi ít, nơi nhiều. Đa phần đều muốn kích cầu, đẩy nhanh hàng tồn trước khi sản phẩm mới sắp ra mắt và người tiêu dùng thì dừng mua sắm để nghe ngóng. Vì thế, nếu có nhu cầu mua iPhone chính hãng lúc này, người dùng nên khảo giá ở nhiều nơi.

Khác với hàng chính hãng, giá của iPhone 6s và 6s Plus hàng "xách tay" chỉ giảm nhẹ, không loạn như hàng chính hãng. Theo niêm yết của nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM, giá của iPhone 6s bản 16GB giờ còn 13,5 triệu đồng, giảm 100.000 đồng so với tuần trước, rẻ hơn hàng chính hãng khoảng 1,5 triệu đồng. Tương tự, giá iPhone 6s Plus xách tay cũng hạ nhẹ, khoảng 300.000 đồng với bản 16GB, thấp hơn bản chính hãng cùng dung lượng tới 3 triệu đồng.

Tuấn Anh