iPhone 6s, iPhone SE đã ra mắt gần 5 năm nhưng vẫn nằm trong danh sách được cập nhật lên iOS 14.

Nguồn tin từ Pháp cho thấy Apple có thể mở rộng thời gian hỗ trợ cho những thiết bị đời cũ. Trước đây, các thiết bị sẽ được duy trì thời gian nâng cấp hệ điều hành trong bốn năm kể từ ngày ra mắt, nhưng đến iOS 14, con số này có thể sẽ được nâng lên năm năm.

Trong danh sách các thiết bị được nâng cấp lên iOS 14 mà trang iPhonesoft đăng tải, iPhone 6s/6s Plus và iPhone SE cũng xuất hiện. Đây là những chiếc máy sử dụng vi xử lý Apple A9, đã được Apple tung ra từ tháng 9/2015. Ngoài ra còn có iPhone 7/7 Plus, 8/8 Plus, X, XR, XS/XS Max, 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone 9 (iPhone SE 2), iPhone 12/12 Pro/12 Pro 5G, iPod Touch thế hệ thứ bảy. Mọi thiết bị được nâng cấp lên iOS 13 đều sẽ có cơ hội được lên iOS 14.

iPhone 6s ra mắt từ năm 2015 vẫn có cơ hội lên iOS 14. Ảnh: PhoneArena

Với máy tính bảng, các thiết bị như iPad Mini 4 (ra mắt vào tháng 9/2015), iPad Air 2 (ra mắt tháng 10/2014) sử dụng chip A8 và A8X sẽ bị ngừng hỗ trợ lên đời iPadOS 14. Mẫu iPad lâu đời nhất có cơ hội lên hệ điều hành mới là chiếc iPad Pro 12,9 inch, ra mắt vào năm 2015.

iPhonesoft từng đưa ra nhiều rò rỉ về các hệ điều hành sắp ra mắt của Apple và hầu hết đều chính xác. Nói về loạt thiết bị được nâng cấp lên iOS 14, nguồn tin này cho biết đây hiện chỉ là danh sách thiết bị mà Apple đang phát triển hệ điều hành mới. Danh sách chính thức sẽ được công bố tại WWDC được tổ chức vào tháng 6 tới, còn hệ điều hành sẽ được tung ra vào tháng 9, cùng với màn ra mắt của iPhone 12.

Những thiết bị đời cũ cũng có thể sẽ bị huỷ cập nhật nếu Apple gặp phải khó khăn khi bước vào giai đoạn hoàn thiện iOS 14. Theo một số tin đồn, iOS 14 sẽ mang đến nhiều cải tiến về hiệu năng, hoạt động đa nhiệm tốt hơn, giao diện gọn gàng và đẩy mạnh các tính năng về AR cũng như trợ lý ảo Siri.

Lưu Quý