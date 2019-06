Hệ điều hành iOS 13 vừa ra mắt ở WWDC 2019 không hỗ trợ hai mẫu iPhone 4,7 inch và 5,5 inch đời đầu.

Trên trang web của Apple, hệ điều hành iOS 13 vừa trình làng được thông báo hỗ trợ cho 11 mẫu iPhone bao gồm iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, XR, XS, XS Max và iPhone SE màn hình nhỏ 4 inch. Trong đó, hai model ra mắt cuối 2014, iPhone 6 và 6 Plus, không còn được hỗ trợ cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất vừa trình làng. Cả hai sẽ dừng lại ở iOS 12.

Việc Apple có thể ngừng cập nhật hệ điều hành iOS 13 cho iPhone 6 và 6 Plus có thể được hiểu khi model này đã xuất hiện trên thị trường được tới 5 năm. Phần cứng của sản phẩm này hạn chế và không còn phù hợp với hệ điều hành mới. Sau khi ngừng bán tại các thị trường lớn, tại các thị trường phát triển như Việt Nam hay Ấn Độ, iPhone 6 cũng vừa mới ngừng kinh doanh.

iPhone 6, mẫu smartphone bán rất chạy ở Việt Nam năm ngoái, không được nâng cấp lên iOS 13.

Dù vậy, trái với tin đồn ban đầu, mẫu iPhone có màn hình nhỏ nhất của Apple, iPhone SE, vẫn tiếp tục được nâng cấp iOS thời gian tới. Model này không còn được bán ra dưới dạng hàng mới 100% nhưng có doanh số tốt khi được Apple bán dưới dạng hàng tân trang Refurbished.

Sau khi ra mắt tại WWDC 2019, iOS 13 sẽ được Apple phát hành bản thử nghiệm ngay cuối tháng 6 trước khi có bản chính thức vào tháng 9 tới cùng lúc với iPhone mới ra mắt. Bắt đầu từ phiên bản này, Apple đã tách riêng hệ điều hành cho smartphone và tablet. iPad sẽ sử dụng iOS tuỳ biến lại mang tên iPad OS. Trong khi đó, iOS 13 trên di động sẽ được tối ưu hoá tốc độ xử lý, có thêm giao diện tối màu và nâng cấp hàng loạt tính năng cơ bản như chụp ảnh, quay video, biên tập nội dung...

Tuấn Anh