iPhone 7 Plus ra mắt năm 2016 nhưng vẫn bán tốt hơn nhiều mẫu Android cao cấp mới ra tại Việt Nam

"Cả năm nay cửa hàng chủ yếu bán iPhone 7 Plus, gần như nhập về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu", Thế Tâm, chủ một cửa hàng điện thoại tại tỉnh Vĩnh Phúc nói. Không tiết lộ con số cụ thể, nhưng anh cho biết cứ khoảng 10 khách mua điện thoại, có đến 3 người hỏi mua iPhone 7 Plus. Mẫu smartphone này dù đã ra mắt nhiều năm, vẫn là mặt hàng được nhiều người hỏi nhất, hơn cả các mẫu iPhone hay Android mới.

iPhone 7 Plus ra mắt từ năm 2016. Ảnh: Lưu Quý.

Theo đại diện một chuỗi cửa hàng di động lớn tại TP HCM, iPhone 7 Plus cùng iPhone X được nhiều khách quan tâm hơn cả các sản phẩm mới như iPhone 8 Plus hay iPhone X/XS Max. Trong đó, iPhone 7 Plus là một trong những mẫu máy chủ đạo liên tiếp trong nhiều tháng liền.

Theo báo cáo của GfK, tháng 9 vừa qua thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,1 triệu điện thoại thông minh, trong đó, hơn 8% là smartphone cao cấp trên 10 triệu đồng. Phân khúc này có sự tham gia của nhiều thương hiệu như Apple, Samsung, Oppo, Huawei, nhưng doanh số lớn lại chỉ tập trung vào một vài sản phẩm. Trong Top 20 smartphone bán chạy nhất tháng 9, chỉ có đúng hai sản phẩm có giá trên 10 triệu, đầu tiên là mẫu máy cao cấp mới ra của Samsung, mẫu còn lại là iPhone 7 Plus 32GB.

Ba tháng vừa qua, doanh số iPhone tại Việt Nam liên tục đi xuống nhưng vẫn giữ được mức trên 5%. Theo GfK, kết quả này của Apple một phần nhờ mẫu điện thoại đã ra mắt từ năm 2016.

Đại diện một nhà bán lẻ cho biết, iPhone 7 Plus bán tốt bởi nó hội tụ đủ 3 yếu tố: thương hiệu, tính năng và mức giá. "iPhone 7 Plus xuất hiện trên thị trường từ lâu, đủ để khách hàng biết chất lượng sản phẩm ra sao nên thậm chí nhiều người có thể yên tâm đặt hàng online. Mức giá khoảng 12 triệu đồng có thể coi là rẻ nhất đối với một chiếc máy chính hãng từ Apple, trong khi sản phẩm vẫn đầy đủ các tính năng như chụp ảnh chân dung, kháng nước, màn hình lớn và được cập nhật hệ điều hành mới nhất", anh nói.

Bên cạnh đó, sự ít đổi mới của các sản phẩm kế nhiệm cũng là nguyên nhân giúp chiếc máy này bán tốt. Theo anh Thế Tâm, nếu so với iPhone X, iPhone 7 Plus cũng có RAM 3GB, camera 12 "chấm" có thể chụp xóa phông, có khả năng chống nước. Thậm chí chiếc máy này còn nhỉnh hơn vì kích thước lớn và pin trâu hơn. "Model cũ nhưng hoạt động vẫn mượt mà, giá máy lại rẻ hơn nên khách hàng dễ quyết định 'xuống tiền' hơn các dòng iPhone mới", anh nhận định.

Hiện nay, iPhone 7 Plus chính hãng chỉ có duy nhất phiên bản bộ nhớ 32GB, được một số đại lý niêm yết với mức giá 11,7 - 13 triệu đồng. Sản phẩm thuộc cùng phân khúc với Oppo Reno, Samsung Galaxy A80 hay Huawei Mate 20 Pro. Ở thị trường xách tay và máy cũ, iPhone 7 Plus có giá dao động từ 7 đến 11 triệu đồng tùy độ mới cũng như dung lượng bộ nhớ.

iPhone 7 Plus ra mắt năm 2016 cùng iPhone 7, nhưng 7 Plus có màn hình lớn hơn và cũng là chiếc iPhone đầu tiên được trang bị camera kép với tính năng chụp ảnh xóa phông. Mày dùng vi xử lý Apple A10 Fusion, chống nước chuẩn IP67, camera độ phân giải 12 megapixel và pin 2.900mAh.

Lưu Quý