Chip A13 Bionic tích hợp trên bộ ba iPhone 11 có tốc độ xử lý và đồ hoạ nhanh hơn nhiều so với Exynos, Snapdragon hay Kirin trên smartphone Android.

Theo so sánh được công bố của Apple, hiệu năng CPU của A13 Bionic trên iPhone 11 cao gấp đôi Snapdragon 845 trên điện thoại Pixel 3 và gấp rưỡi chip Snapdragon 855 và Kirin 980 trên Galaxy S10+ và P30 Pro. Khả năng xử lý đồ hoạ của GPU cũng cho kết quả mạnh tương tự với các đối thủ từ Android.

Vi xử lý A13 Bionic không chỉ vượt qua A12 tiền nhiệm mà còn bỏ xa hiệu năng CPU và GPU của chip trên smartphone Android cao cấp.

Cũng như chip A12 Bionic dùng trên XS và XS Max năm ngoái, A13 Bionic được phát triển trên tiến trình 7 nm và có 6 nhân. Trong đó, hai nhân chính hiệu suất cao dành cho các tác vụ yêu cầu xử lý đồ hoạ phức tạp, chơi game, ghi hình 4K tốc độ cao. Bốn nhân còn lại dành cho hầu hết tác vụ thông thường trên điện thoại và có nhiệm vụ tiết kiệm năng lượng, kéo dài thời gian dùng pin. Tuy nhiên, hiệu năng của A13 đã có nhiều cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm nhờ tiến trình 7 nm mới. Chip của Apple có tới 8,5 tỷ transistor và có thể xử lý tới 1 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây.

Một trong những điều được hãng công nghệ của Mỹ tự hào là thời gian sử dụng pin trên bộ ba iPhone đều được kéo dài so với iPhone XR, XS và XS Max. iPhone 11 có thời gian dùng pin lâu hơn 1 giờ so với iPhone XR. Còn iPhone 11 Pro và 11 Pro Max lâu hơn iPhone XS và XS Max lần lượt 4 đến 5 giờ. Cải thiện này nhờ vào việc A13 Bionic sử dụng 4 nhân tiết kiệm năng lượng trong hầu hết các tác vụ và tích hợp sâu nền tảng máy học Machine Learning. Vì thế, dù nhanh hơn 20% về hiệu năng của GPU và CPU, nó vẫn tiết kiệm tới 40% năng lượng so với Apple A12 Bionic.

A13 được tối ưu hoá về hiệu năng và tiết kiệm năng lượng dù cấu trúc vẫn giống A12 với 6 nhân.

Để tối ưu hoá các tính năng AI, phần nhân Neural Engine trên chip A13 Bionic có 8 nhân, nhanh hơn trên chip của iPhone XS, XS Max 20% nhưng vẫn tiết kiệm 15% năng lượng.

Cả ba iPhone thế hệ mới của Apple đều sẽ sử dụng chip A13 Bionic. Khác biệt về cấu hình của iPhone 11 so với hai phiên bản Pro là bộ nhớ trong chỉ tới 256 GB và có RAM 4 GB, thay vì bộ nhớ lên tới 512 GB và RAM 6 GB.

Mỹ Anh (theo Phone Arena)