MỹBộ ba iPhone 11 chiếm tới 69% doanh số của Apple ở thị trường quê nhà, trong đó riêng iPhone 11 là 39%.

iPhone 11 (trái) đang là smartphone bán chạy nhất của Apple.

Người Mỹ từng được dự đoán sẽ không chuộng bộ ba iPhone 11 mới do giá bán cao nhưng kết quả nghiên cứu từ CIRP mới nhất lại cho thấy điều ngược lại. Trong quý cuối cùng năm ngoái, có tới 69% số iPhone bán ra của Apple tại đây là bộ ba iPhone mới nhất.

Khảo sát cũng cho thấy người dùng cũng không còn chuộng model màn hình lớn nhất khi iPhone 11 Pro Max bán kém hơn iPhone 11 Pro. Cùng kỳ năm ngoái, iPhone XS Max có lượng bán ra nhiều hơn đáng kể so với iPhone XS. Theo Gsmarena, lý do có thể là bởi những người dùng iPhone X đã chọn nâng cấp lên iPhone 11 Pro sau hơn hai năm sử dụng.

Với việc giảm giá xuống còn 599 USD, iPhone XR tiếp tục là smartphone bán chạy hàng đầu của Apple trong năm nay, chiếm khoảng 18% tổng doanh số iPhone 11 trong quý.

Do Apple không tiết lộ doanh số iPhone chính thức, CIRP sử dụng US-WARP (giá bán lẻ trung bình có trọng số) để tính giá trung bình của iPhone mới. Theo đó, smartphone của Apple bán ra với giá khoảng 809 USD mỗi chiếc, tăng đáng kể từ mức 783 USD của quý III/2019. Tuy nhiên, con số này lại thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 839 USD do giá của iPhone XR và iPhone 11 đã tốt hơn đáng kể.

Giá trung bình iPhone cuối 2019 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.

Trước đó, iPhone 11 cũng đem lại thành công cho Apple tại thị trường Trung Quốc. Số liệu của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) cho thấy Apple đã bán được khoảng 3,18 triệu điện thoại trong tháng 12/2019. Mức tăng trưởng lên tới 18,7% bỏ xa những con số từng được coi là ấn tượng vào tháng 9 và 10 là khoảng 6%.

Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ hai của Apple, chỉ ngay sau Mỹ. Trong khi các hãng smartphone còn lại đều có doanh số giảm mạnh tại đây thì Apple lại làm được điều ngược lại là tăng trưởng ngay trước kỳ nghỉ lễ. Các số liệu cụ thể cũng cho thấy, iPhone 11 là model bán chạy nhất nhờ giá rẻ, nhiều màu sắc để lựa chọn và kích thước vừa phải.

Tuấn Hưng