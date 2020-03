iPad Pro 2020 bán tại Việt Nam từ 26,9 triệu đồng

Hơn một tuần sau ngày Apple bất ngờ trình làng, iPad Pro 2020 đã xuất hiện tại Việt Nam với đầy đủ phiên bản. Máy được nhập về từ thị trường Hong Kong dưới dạng xách tay, bên trong hộp là phụ kiện gồm củ sạc ba chấu, cáp USB Type C to USB Type C và sách hướng dẫn.