Lỗi nghiêm trọng trên iPhone, iPad chạy iOS 13 beta 3 cho phép bất kỳ ai có thể xem mật khẩu trên máy mà không cần xác thực.

Apple đã phát hành bản thử nghiện thứ ba của iOS 13 (beta 3). Do đang trong quá trình thử nghiệm, hệ điều hành này khó tránh khỏi việc dính lỗi. Tuy nhiên, tài khoản YouTube iDeviceHelp đã phát hiện một lỗ hổng được đánh giá là nghiêm trọng.

iOS 13 gặp lỗi khiến toàn bộ mật khẩu bị lộ Lỗi khiến mật khẩu bị lộ trên iOS 13 beta 3.

iDeviceHelp đã vào phần Cài đặt > Face ID và Mật khẩu, sau đó nhấn nhiều lần vào menu "Trang web và mật khẩu ứng dụng". Sau khoảng 10 lần nhấn liên tục, toàn bộ mật khẩu đã lưu, cả trên ứng dụng, web lẫn iCloud đều hiển thị mà không cần thông qua bước mở khóa bằng mật khẩu, Touch ID hay Face ID. Lỗi này gặp cả trên iPhone lẫn iPad chạy iOS 13 beta 3.

Để truy cập được menu "Trang web và mật khẩu ứng dụng", bước quan trọng nhất là phải mở khóa máy. Tuy vậy, nguy cơ lộ mật khẩu vẫn xảy ra với những ai không có thói quen khóa thiết bị của mình.

Hiện lỗi đã được iDeviceHelp thông báo cho Apple qua iOS Feedback. Apple chưa phản hồi và có thể sẽ khắc phục trong bản iOS 13 beta 4.

iOS 13 được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2019 ở San Jose (Mỹ) đầu tháng 6. Phiên bản mới bổ sung Chế độ tối (dark mode) cũng như tập trung cải thiện hiệu suất. Các mẫu điện thoại hỗ trợ bao gồm iPhone 6s, 6s Plus, SE, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, XR, XS và XS Max. Theo lộ trình, bản chính thức sẽ trình làng cùng với iPhone 11 vào tháng 9 tới.

Bảo Lâm (theo GizChina)