Đại diện Huawei nói rằng nếu Mỹ tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận nguồn cung chip bán dẫn, chính phủ Trung Quốc sẽ không bỏ qua.

"Chính phủ Trung Quốc sẽ không đứng ngoài và xem Huawei bị tàn sát trên thớt", Eric Xu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết. "Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ cấm sử dụng chip 5G, trạm gốc 5G, điện thoại thông minh và các thiết bị thông minh khác do công ty Mỹ cung cấp vì lý do an ninh mạng".

Chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Eric Xu. Ảnh: Weixin.

Sau khi đặt lệnh cấm vận các công ty Mỹ làm ăn với Huawei cách đây gần một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục có động thái mạnh tay hơn khi siết chặt quy định về việc cấp phép cho đối tác sản xuất chip đang làm việc với Huawei, theo Reuters. Một trong đó là đưa ra Quy tắc Sản phẩm Trực tiếp Nước ngoài (FDPR), cho phép Mỹ có thể đặt quyền kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm chứa 25% thành phần do Mỹ sản xuất trở lên.

Tuy nhiên, chính quyền Trump mới đây đã ám chỉ tỷ lệ đó sẽ giảm xuống còn 10%. Nếu được thông qua, Mỹ sẽ hạn chế xuất khẩu nhiều sản phẩm chứa công nghệ mà nước này sở hữu, trong đó có các sản phẩm chip do TSMC - hãng gia công chip bán dẫn lớn nhất thế giới - cho Huawei.

Xu tuyên bố rằng, nếu chính quyền Trump giảm ngưỡng FDPR xuống 10%, chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa quyết liệt nhằm vào công ty công nghệ Mỹ ở chiều ngược lại. "Nếu chính phủ Trung Quốc thực hiện các biện pháp đối phó, tác động của nó đến ngành công nghiệp toàn cầu sẽ 'đáng kinh ngạc'", Xu nói. "Nó không chỉ ảnh hưởng đến một công ty, mà có thể toàn hệ thống bị phá hủy".

Động thái mới của Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Washington và Bắc Kinh ngày một căng thẳng, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt sau gần một năm chiến tranh thương mại giữa hai nước xảy ra. Mỹ cũng đã đưa Huawei vào Danh sách thực thể vì cho rằng công ty là "mối đe dọa an ninh quốc gia". Hãng viễn thông Trung Quốc liên tục phủ nhận các cáo buộc.

Việc bị đưa vào Danh sách thực thể khiến Huawei không thể sử dụng nhiều sản phẩm công nghệ của Mỹ, trong đó có loạt ứng dụng thuộc nền tảng Android của Google như Cửa hàng Google Play, Google Maps, Google Tìm kiếm, Gmail, Google Drive, Google Dịch... do không được cấp phép Google Mobile Services. Những thiết bị gần đây như Mate 30, P40... cũng không còn các ứng dụng kể trên.

Để thay thế, hãng phát triển hệ sinh thái Dịch vụ di động của riêng mình có tên Huawei Mobile Services và cửa hàng AppGallery với các ứng dụng Huawei Assistant, Browser, Mobile Cloud... Theo Androidauthority, ông Xu gần đây cũng kêu gọi Google nên đưa các sản phẩm của mình lên AppGallery tương tự cách công ty tìm kiếm làm với App Store của Apple.

Dù bị Mỹ cấm vận, Huawei vẫn đạt doanh thu kỷ lục trong 2019 với 121 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty vẫn chỉ trích chính quyền Trump vì lệnh cấm khiến họ gặp khó trong kinh doanh.

Bảo Lâm